Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten Sonra Aldığı 18 Milyon Dolarlık Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!

90'ların sonunda müzik dünyasına adım atıp 'If You Had My Love'la ortalığı kasıp kavuran Jennifer Lopez, 'Jenny from the Block', 'Let's Get Loud', 'On the Floor' derken pop müziğin en ikonik isimlerinden birine dönüştü.

Ama J.Lo hiçbir zaman yalnızca şarkıcılıkla yetinmedi. 'Selena'yla oyunculukta büyük çıkışını yaptı; 'The Wedding Planner', 'Maid in Manhattan', 'Hustlers' gibi yapımlarla beyazperdede de kendine bambaşka bir kariyer kurdu. Bir yandan müzik, bir yandan sinema, araya televizyon, moda ve güzellik dünyası derken kendisini yıllardır bir şekilde gündemin tam ortasında tutmayı başardı.

Tabii bir de J.Lo'nun yıllara meydan okuma meselesi var...

57 yaşına gelmesine rağmen sahnede saatlerce dans eden, kıvrımlarıyla özdeşleşen fiziğini koruyan ve kırmızı halıda her çıktığında 'Bu kadın nasıl yaşlanmıyor?' yorumlarını beraberinde getiren Lopez, yıllar geçtikçe güzelliğiyle daha da çok konuşulan yıldızlardan.

Kariyeri kadar özel hayatı da hiçbir zaman sakin ilerlemedi elbette. Fakat Jennifer Lopez'in aşk defterindeki hiçbir isim, yıllar sonra bile Ben Affleck kadar olay yaratmadı.