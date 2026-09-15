Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten Sonra Aldığı 18 Milyon Dolarlık Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Jennifer Lopez, Ben Affleck'le yollarını ayırdıktan sonra hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Hidden Hills'te 18 milyon dolara satın aldığı malikaneyi kendi zevkine göre baştan aşağı yenileten J.Lo, sonunda evinin kapılarını ilk kez açtı. Ünlü yıldızın yeni yuvasının birbirinden lüks detayları da dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jennifer Lopez denince aklımıza önce hangisi geliyor karar vermek gerçekten zor: şarkıları mı, filmleri mi, sahne şovları mı yoksa yıllara meydan okuyan görüntüsü mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2000'lerin başında yarım kalan Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkının tam 17 yıl sonra küllerinden doğacağını kim tahmin edebilirdi ki?
Ben Affleck'ten ayrıldıktan sonra kendine yepyeni bir sayfa açan Jennifer Lopez, 18 milyon dolarlık yeni evini de sonunda görücüye çıkardı!
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın