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Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten Sonra Aldığı 18 Milyon Dolarlık Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!

Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten Sonra Aldığı 18 Milyon Dolarlık Evinin Kapılarını İlk Kez Açtı!

Jennifer Lopez
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2026 - 22:20
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Jennifer Lopez, Ben Affleck'le yollarını ayırdıktan sonra hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Hidden Hills'te 18 milyon dolara satın aldığı malikaneyi kendi zevkine göre baştan aşağı yenileten J.Lo, sonunda evinin kapılarını ilk kez açtı. Ünlü yıldızın yeni yuvasının birbirinden lüks detayları da dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Jennifer Lopez denince aklımıza önce hangisi geliyor karar vermek gerçekten zor: şarkıları mı, filmleri mi, sahne şovları mı yoksa yıllara meydan okuyan görüntüsü mü?

Jennifer Lopez denince aklımıza önce hangisi geliyor karar vermek gerçekten zor: şarkıları mı, filmleri mi, sahne şovları mı yoksa yıllara meydan okuyan görüntüsü mü?

90'ların sonunda müzik dünyasına adım atıp 'If You Had My Love'la ortalığı kasıp kavuran Jennifer Lopez, 'Jenny from the Block', 'Let's Get Loud', 'On the Floor' derken pop müziğin en ikonik isimlerinden birine dönüştü.

Ama J.Lo hiçbir zaman yalnızca şarkıcılıkla yetinmedi. 'Selena'yla oyunculukta büyük çıkışını yaptı; 'The Wedding Planner', 'Maid in Manhattan', 'Hustlers' gibi yapımlarla beyazperdede de kendine bambaşka bir kariyer kurdu. Bir yandan müzik, bir yandan sinema, araya televizyon, moda ve güzellik dünyası derken kendisini yıllardır bir şekilde gündemin tam ortasında tutmayı başardı.

Tabii bir de J.Lo'nun yıllara meydan okuma meselesi var...

57 yaşına gelmesine rağmen sahnede saatlerce dans eden, kıvrımlarıyla özdeşleşen fiziğini koruyan ve kırmızı halıda her çıktığında 'Bu kadın nasıl yaşlanmıyor?' yorumlarını beraberinde getiren Lopez, yıllar geçtikçe güzelliğiyle daha da çok konuşulan yıldızlardan.

Kariyeri kadar özel hayatı da hiçbir zaman sakin ilerlemedi elbette. Fakat Jennifer Lopez'in aşk defterindeki hiçbir isim, yıllar sonra bile Ben Affleck kadar olay yaratmadı.

2000'lerin başında yarım kalan Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkının tam 17 yıl sonra küllerinden doğacağını kim tahmin edebilirdi ki?

2000'lerin başında yarım kalan Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkının tam 17 yıl sonra küllerinden doğacağını kim tahmin edebilirdi ki?

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2002 yılında 'Gigli' filminin setinde tanıştı. Kısa sürede Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden birine dönüşen ikili öyle olaydı ki magazin dünyası onlara bugün bile kullandığımız 'Bennifer' lakabını taktı. Nişanlandılar, evlilik hazırlıklarına başladılar fakat 2003 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları düğünü ertelediler. 2004'ün başında da yollarını tamamen ayırdılar.

Sonra ikisi de başka hayatlar kurdu. Evlilikler, çocuklar, ilişkiler derken aradan tam 17 yıl geçti ve 2021 yılında Bennifer hiç beklemediğimiz şekilde yeniden hayatımıza girdi. Bu kez yarım kalan hikayeyi tamamlamaya kararlı görünüyorlardı. 2022'de önce Las Vegas'ta evlendiler, ardından Georgia'daki görkemli törenleriyle aşklarını bir kez daha taçlandırdılar. Hollywood'un yıllar sonra gelen mutlu sonlarından biri diye izlediğimiz Bennifer masalı ne yazık ki ikinci seferinde de sonsuza kadar sürmedi.

2024'te ayrılık haberleri çıkmaya başladı. Lopez, Ağustos 2024'te boşanma başvurusunda bulundu ve ayrılık tarihlerini 26 Nisan 2024 olarak gösterdi. Boşanmaları Ocak 2025'te resmen sonuçlandı. Üstelik geride çözülmesi gereken oldukça pahalı bir hatıra da kalmıştı: Çiftin 2023 yılında 60,8 milyon dolara aldığı dev Beverly Hills malikanesi... Aylarca satılamayan evin ardından Affleck'in 2026'da mülkteki payını Lopez'e devretmesiyle o ortaklık da sona erdi.

J.Lo ise Bennifer defterini kapatırken yeni hayatını kuracağı evi çoktan bulmuştu.

Ben Affleck'ten ayrıldıktan sonra kendine yepyeni bir sayfa açan Jennifer Lopez, 18 milyon dolarlık yeni evini de sonunda görücüye çıkardı!

Ben Affleck'ten ayrıldıktan sonra kendine yepyeni bir sayfa açan Jennifer Lopez, 18 milyon dolarlık yeni evini de sonunda görücüye çıkardı!

Lopez, boşanmasının kesinleşmesinden kısa süre sonra, Şubat 2025'te California'nın ünlülerin gözde bölgesi Hidden Hills'te 17,5 milyon dolara, yani yaklaşık 18 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı. Hem de yeni komşuları arasında Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi isimler var.

Yaklaşık 8.600 sq ft'lik ana yaşam alanına sahip ev, 2 dönümden büyük kapalı bir arazinin içerisinde bulunuyor. Beş yatak odası ve sekiz banyosunun yanı sıra sinema salonu, spor salonu, masaj odası, gurme mutfak ve bar alanları var. Dışarı çıktığımızda ise işler iyice J.Lo seviyesine ulaşıyor: Havuz ve spa, ayrı bir misafir evi ve havuz evi, sera, meyve ağaçları, beş bölmeli at ahırı ve binicilik alanı da mülkün içerisinde.

Fakat Lopez evi satın alır almaz valizlerini toplayıp yerleşmedi. Malikaneyi yaklaşık bir yıl boyunca kendi zevkine göre baştan aşağı yeniletti. Tadilat sürerken eski ortak evinde kalan Lopez, yeni malikanesini hazır hale getirdikten sonra geçtiğimiz mayıs ayında buraya geçti. Ve şimdiye kadar evinden yalnızca ufak tefek görüntüler paylaşan J.Lo, sonunda kapıları takipçilerine açtı!

Sosyal medya hesabından yeni evinin içinden peş peşe kareler yayınlayan Lopez; yatak odasından salonuna, piyanosunun bulunduğu bölümden çiçeklerle donattığı yaşam alanlarına kadar evinin birçok köşesini ilk kez gösterdi. Her detayını kendi zevkine göre şekillendirdiği yeni yuvasından pozlarını da 'İlham panosu hayata geçtiğinde' notuyla paylaştı.

J.Lo'nun boşanma sonrası 'yeni hayat, yeni ev' faslını pek mütevazı açmadığını söyleyebiliriz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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