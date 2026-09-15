Yıllar Ona Hiç Dokunmamış: Savaşçı Prenses Zeyna'yı Canlandıran Lucy Lawless'ı Bir de Şimdi Görün!
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90'ların en güçlü kadın kahramanlarından biri olan Zeyna, kılıcıyla ve o meşhur savaş çığlığıyla bir neslin hafızasına kazınmıştı. Karakteri canlandıran Lucy Lawless'ın hem bugünkü hali hem de hala ekranlardan kopmayan kariyeri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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90'ların en güçlü kadın kahramanlarından birini hatırlamayanımız yoktur herhalde: Zeyna!
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Zeyna'nın ardından Lucy Lawless'ın kariyeri de hiç yavaşlamadı, tam tersine hız kazandı.
Gelelim Lucy Lawless'ı yeniden gündeme getiren o son haline... Zeyna'nın savaşçı güzeli, aradan geçen onca yıla rağmen hala gözleri üzerine çeviriyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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