Yıllar Ona Hiç Dokunmamış: Savaşçı Prenses Zeyna'yı Canlandıran Lucy Lawless'ı Bir de Şimdi Görün!

1995 yılında ekranlara gelen Xena: Warrior Princess, elinde kılıcı ve o meşhur savaş çığlığıyla bir çağın en akılda kalan kadın karakterlerinden birini yarattı.

İşin ilginç yanı, bu rol aslında baştan Lucy Lawless'a yazılmamıştı bile. Xena rolü önce Vanessa Angel'a verilmişti, ama Angel'ın hastalanıp Yeni Zelanda'daki çekimlere gidememesi üzerine yapımcılar rolü orada yaşayan genç bir oyuncuya, Lucy Lawless'a teklif etti.

Karakter önce Hercules: The Legendary Journeys dizisinde küçük bir konuk rolüyle ekrana çıktı, ama seyirciden aldığı ilgi öyle büyüktü ki yapımcılar hemen kolları sıvadı ve Zeyna'yı kendi başına 6 sezon süren bir diziye dönüştürdü.

Meğer bu küçük 'yedek plan' seçim, televizyon tarihinin en ikonik kadın kahramanlarından birini doğuracakmış! Kim derdi ki...