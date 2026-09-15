article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıllar Ona Hiç Dokunmamış: Savaşçı Prenses Zeyna'yı Canlandıran Lucy Lawless'ı Bir de Şimdi Görün!

Yıllar Ona Hiç Dokunmamış: Savaşçı Prenses Zeyna'yı Canlandıran Lucy Lawless'ı Bir de Şimdi Görün!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2026 - 21:27 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 21:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

90'ların en güçlü kadın kahramanlarından biri olan Zeyna, kılıcıyla ve o meşhur savaş çığlığıyla bir neslin hafızasına kazınmıştı. Karakteri canlandıran Lucy Lawless'ın hem bugünkü hali hem de hala ekranlardan kopmayan kariyeri sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

90'ların en güçlü kadın kahramanlarından birini hatırlamayanımız yoktur herhalde: Zeyna!

90'ların en güçlü kadın kahramanlarından birini hatırlamayanımız yoktur herhalde: Zeyna!

1995 yılında ekranlara gelen Xena: Warrior Princess, elinde kılıcı ve o meşhur savaş çığlığıyla bir çağın en akılda kalan kadın karakterlerinden birini yarattı.

İşin ilginç yanı, bu rol aslında baştan Lucy Lawless'a yazılmamıştı bile. Xena rolü önce Vanessa Angel'a verilmişti, ama Angel'ın hastalanıp Yeni Zelanda'daki çekimlere gidememesi üzerine yapımcılar rolü orada yaşayan genç bir oyuncuya, Lucy Lawless'a teklif etti.

Karakter önce Hercules: The Legendary Journeys dizisinde küçük bir konuk rolüyle ekrana çıktı, ama seyirciden aldığı ilgi öyle büyüktü ki yapımcılar hemen kolları sıvadı ve Zeyna'yı kendi başına 6 sezon süren bir diziye dönüştürdü.

Meğer bu küçük 'yedek plan' seçim, televizyon tarihinin en ikonik kadın kahramanlarından birini doğuracakmış! Kim derdi ki...

Zeyna'nın ardından Lucy Lawless'ın kariyeri de hiç yavaşlamadı, tam tersine hız kazandı.

Zeyna'nın ardından Lucy Lawless'ın kariyeri de hiç yavaşlamadı, tam tersine hız kazandı.

Battlestar Galactica'nın yeniden çevriminde bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Lawless, sonrasında Spartacus: Blood and Sand dizisinde bu kez kılıcı bir kenara koyup entrikacı Lucretia'ya hayat verdi.

Peki oyunculuktan uzaklaştı mı diye sorarsanız, hiç de değil; bilakis 2019'dan beri başrolünde olduğu suç-drama dizisi My Life Is Murder ile ekranlardan hiç kopmadı. Üstüne bir de kamera arkasına geçip 2024'te 'Never Look Away' belgeseliyle yönetmenlik koltuğuna oturdu; CNN'in savaş bölgelerindeki cesur kadın kameramanı Margaret Moth'un hikayesini anlatan bu ilk yönetmenlik denemesi ödül sezonunda da adından söz ettirdi.

Özel hayatında da mutluluğu Xena'nın yapımcısı Rob Tapert'te bulan Lawless, 1998'de Santa Monica'da evlenmişti. Hala istikralı bir evlilik sürdüren çiftin iki oğlu var; Lawless'ın ilk evliliğinden Daisy adında bir kızı da bulunuyor.

Hatta Lucretia'ya bir kez daha dönmeye de hazırlanıyor; Spartacus evreninin yeni dizisi House of Ashur'da alternatif bir zaman çizgisini kurmak için konuk oyuncu olarak sette olacak!

Gelelim Lucy Lawless'ı yeniden gündeme getiren o son haline... Zeyna'nın savaşçı güzeli, aradan geçen onca yıla rağmen hala gözleri üzerine çeviriyor.

Gelelim Lucy Lawless'ı yeniden gündeme getiren o son haline... Zeyna'nın savaşçı güzeli, aradan geçen onca yıla rağmen hala gözleri üzerine çeviriyor.

58 yaşındaki Lawless'ın son hali geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada kısa sürede elden ele dolaştı; hayranları onu bu kadar formda ve genç görmekten gerçekten şaşkına döndü.

Yorumlarda 'Zaman ona hiç dokunmamış' ve 'Hala aynı Zeyna' minvalinde cümleler peş peşe geldi. Üstelik bu ilgi boşuna da değildi; Ekim ayında düzenlenecek Salute to Xena etkinliğinde hayranlarıyla buluşacak olan Lucy Lawless, etkilikten kısa bir süre önce gündeme oturmayı başardı.

Lucy Lawless, yıllar önce sırf bir tesadüf eseri üstlendiği o rolle televizyon tarihine geçmişti; bugün ise ne oyunculuktan ne kameranın arkasından kopmadan aynı karizmayla karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Demek ki hiç oynanmadan, sıfır estetik müdahaleyle de genç kalabilmek ve hala eskisi kadar duru gözükebilmek mümkünmüş!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın