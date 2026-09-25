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Kova Burcu right-white
26 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Eylül Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, arkadaş çevrende bugün bir konu sonuçlanabilir; Koç'ta gerçekleşen dolunayla birlikte bağımsızlık isteğin iyice güçleniyor. Bir grup kararına katılmak yerine kendi yolunu çizmek istemen bugün seni şaşırtmasın.

Alışılmadık bir fikrin bugün somut bir sonuca dönüştüğünü görebilirsin; uzun süredir bekleyen bir fırsat da bugün harekete geçebilir. Bu fırsatı değerlendirirken cesaretin bugün sana avantaj sağlayacak.

Peki ya aşk? Bugün partnerine ne kadar yakınlaşacağını kendine sormak isteyebilirsin; yakınlık isteği ile kişisel alanına duyduğun ihtiyaç aynı anda öne çıkabilir. Bekar Kovalar ise alışılmadık biriyle bugün beklenmedik derecede güçlü bir bağ kurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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