Sevgili Kova, arkadaş çevrende bugün bir konu sonuçlanabilir; Koç'ta gerçekleşen dolunayla birlikte bağımsızlık isteğin iyice güçleniyor. Bir grup kararına katılmak yerine kendi yolunu çizmek istemen bugün seni şaşırtmasın.

Alışılmadık bir fikrin bugün somut bir sonuca dönüştüğünü görebilirsin; uzun süredir bekleyen bir fırsat da bugün harekete geçebilir. Bu fırsatı değerlendirirken cesaretin bugün sana avantaj sağlayacak.

Peki ya aşk? Bugün partnerine ne kadar yakınlaşacağını kendine sormak isteyebilirsin; yakınlık isteği ile kişisel alanına duyduğun ihtiyaç aynı anda öne çıkabilir. Bekar Kovalar ise alışılmadık biriyle bugün beklenmedik derecede güçlü bir bağ kurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…