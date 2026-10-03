Metroda Liseli Gruba Denk Gelmenin Yoruculuğundan Kıta Değiştiren Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsan başlayalım 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu da güzel, olsun.
Ne eksik ne fazla.
Mayıs'a kadar bu battaniyeye yapışık yaşasak hatta.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ücret ödememek için konuşmuyor işte.
Daha kötülerini gördük, bu gayet iyi.
Sanki benzer bir durumu 21.yüzyılda yaşamamışız gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın