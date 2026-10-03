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Metroda Liseli Gruba Denk Gelmenin Yoruculuğundan Kıta Değiştiren Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metroda Liseli Gruba Denk Gelmenin Yoruculuğundan Kıta Değiştiren Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.10.2026 - 18:32 Son Güncelleme: 03.10.2026 - 18:59
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Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Bu da güzel, olsun.

Bu da güzel, olsun.
twitter.com

Ne eksik ne fazla.

Ne eksik ne fazla.
twitter.com

👇

Mayıs'a kadar bu battaniyeye yapışık yaşasak hatta.

Mayıs'a kadar bu battaniyeye yapışık yaşasak hatta.
twitter.com
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Belki de onlardan biri olmak istiyoruzdur.

Ücret ödememek için konuşmuyor işte.

Ücret ödememek için konuşmuyor işte.
twitter.com

İçgüdüsel olarak gelir o durumda kalırsan.

Daha kötülerini gördük, bu gayet iyi.

Daha kötülerini gördük, bu gayet iyi.
twitter.com

Sanki benzer bir durumu 21.yüzyılda yaşamamışız gibi.

Sanki benzer bir durumu 21.yüzyılda yaşamamışız gibi.
twitter.com
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Ben geçen ay elendim ama yine iyi ilerledim.

Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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