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Koç Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Başak Yeni Ayı’nın hemen ardından iş düzeninde değiştirmek istediğin birkaç şey gözüne çarpabilir. Özellikle son dakika gelen işler yüzünden kendi işlerini sürekli ertelediysen bugün birinden yardım istemekten ya da bir işi paylaşmaktan çekinmemelisin. Evet sen elindeki işi hızlıca halledip devam etmeyi sevebilirsin ama her sorumluluğu üzerine alırsan günün sonunda asıl yapman gereken işi yarım kalabilir.

Para tarafında bir arkadaşınla ya da iş arkadaşınla yaptığın ortak bir harcamanın hesabı karışabilir. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle “Ben göndermiştim”, “Sen ödeyecektin” gibi iki tarafın farklı hatırladığı bir durum çıkabilir. Mesajları veya dekontu kontrol edebilirsiniz.

Peki ya aşk? Ay’ın Terazi’ye geçişi ilişkinde karşı tarafın fikrine de önem vermen konusunda bir hatırlatma yapabilir. İlişkin varsa hafta sonu için yaptığın bir planı karşındakine danışmadan kesinleştirdiysen küçük bir itirazla karşılaşabilirsin; ikinizin de istediği bir noktada buluşabilirsiniz. Bekarsan biriyle mesajlaşırken söylediği bir şeyi olduğundan daha ilgili ya da daha mesafeli yorumlama; bugün yazışmalardan sonuç çıkarmak yerine sohbetin sonraki günlerdeki ilerleleyişine bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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