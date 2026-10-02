Sevgili Koç, romantizm alanını ısıtan Mars bugün seni cesur ve tutkulu yaparken Venüs'ün Akrep'te geri harekete başlaması ilişkindeki derin konuları gün yüzüne çıkarıyor. Partnerine ne kadar güvendiğini, aranızdaki yakınlığın seni gerçekten besleyip beslemediğini sorgulayabilirsin. Bu soruları bir hesaplaşmaya dönüştürmek yerine yumuşak bir tonla paylaşırsan ikiniz de kendinizi daha güvende hissedersiniz. Plüton'la karşıtlık içindeki Mars kıskançlık tetikleyebilir; bir mesajı ya da bakışı abartmadan önce bir süre bekle.

Kalbin boştaysa geçmişte seni derinden etkilemiş biri bugün yeniden ortaya çıkabilir. Retrodaki Venüs eski duyguları canlandırırken o ilişkinin neden bittiğini de hatırlamanı istiyor. Heyecana kapılıp hemen buluşmak yerine bir süre yazışarak karşındakinin değişip değişmediğini gözlemle. Kendi duygularını netleştirmek, doğru kararı vermeni kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…