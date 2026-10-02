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Koç Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, romantizm alanını ısıtan Mars bugün seni cesur ve tutkulu yaparken Venüs'ün Akrep'te geri harekete başlaması ilişkindeki derin konuları gün yüzüne çıkarıyor. Partnerine ne kadar güvendiğini, aranızdaki yakınlığın seni gerçekten besleyip beslemediğini sorgulayabilirsin. Bu soruları bir hesaplaşmaya dönüştürmek yerine yumuşak bir tonla paylaşırsan ikiniz de kendinizi daha güvende hissedersiniz. Plüton'la karşıtlık içindeki Mars kıskançlık tetikleyebilir; bir mesajı ya da bakışı abartmadan önce bir süre bekle.

Kalbin boştaysa geçmişte seni derinden etkilemiş biri bugün yeniden ortaya çıkabilir. Retrodaki Venüs eski duyguları canlandırırken o ilişkinin neden bittiğini de hatırlamanı istiyor. Heyecana kapılıp hemen buluşmak yerine bir süre yazışarak karşındakinin değişip değişmediğini gözlemle. Kendi duygularını netleştirmek, doğru kararı vermeni kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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