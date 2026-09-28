Sevgili Koç, Boğa'da gün boyu kalan Ay'ın bugünkü etkisi, ilişkinde hız yerine dokunulabilir bir yakınlık aramanı sağlıyor; partnerinle birlikte sakin bir akşam geçirmek, aranızdaki bağı senin sandığından daha çok güçlendirecek. Mars'ın Aslan'daki ikinci günü ise tutkunu hâlâ diri tutuyor, bu yüzden bugün hem sabırlı hem de arzulu bir dengeyi yakalayabilirsin.

Bekar Koç ise bugün tanıştığı birine karşı her zamanki gibi hızlı davranmak isteyebilir, ama işleri ağırdan alması bu sefer daha iyi sonuç verecek; sabırla ilerlediği bir tanışıklık, beklediğinden daha kalıcı bir şeye dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…