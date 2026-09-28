article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Koç Burcu chevron-right-grey 29 Eylül Salı Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 

29 Eylül Salı günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Boğa'da gün boyu kalan Ay'ın bugünkü etkisi, ilişkinde hız yerine dokunulabilir bir yakınlık aramanı sağlıyor; partnerinle birlikte sakin bir akşam geçirmek, aranızdaki bağı senin sandığından daha çok güçlendirecek. Mars'ın Aslan'daki ikinci günü ise tutkunu hâlâ diri tutuyor, bu yüzden bugün hem sabırlı hem de arzulu bir dengeyi yakalayabilirsin.

Bekar Koç ise bugün tanıştığı birine karşı her zamanki gibi hızlı davranmak isteyebilir, ama işleri ağırdan alması bu sefer daha iyi sonuç verecek; sabırla ilerlediği bir tanışıklık, beklediğinden daha kalıcı bir şeye dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bugün Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Koç burcu için sağlık açısından nasıl bir gün olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın