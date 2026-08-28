article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kova Burcu chevron-right-grey 29 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, belirsiz hissettiren bir konu ile kalbini ilgilendiren bir mesele aynı anda önüne gelebilir. Güneş-Uranüs karesi ortak kaynaklar alanınla aşk alanını zorluyor; bir konuda hem duygusal hem de finansal karar vermen gerekebilir. İkisini birbirine karıştırmadan neyin para, neyin ilişki meselesi olduğunu ayırmaya çalış.

Maddi konularda ortak bir hesapta yeni bir gelişme olabilir. Konuşulmayan rakamlar varsa artık açıkça masaya koymak daha iyi olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkinizde bir anda yakınlaşma da gerginlik de yaşanabilir; aynı yoğun enerji ikisini de tetikleyebilir. Bekar bir Kova burcu isen, hiç düşünmediğin biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın