Sevgili Kova, belirsiz hissettiren bir konu ile kalbini ilgilendiren bir mesele aynı anda önüne gelebilir. Güneş-Uranüs karesi ortak kaynaklar alanınla aşk alanını zorluyor; bir konuda hem duygusal hem de finansal karar vermen gerekebilir. İkisini birbirine karıştırmadan neyin para, neyin ilişki meselesi olduğunu ayırmaya çalış.

Maddi konularda ortak bir hesapta yeni bir gelişme olabilir. Konuşulmayan rakamlar varsa artık açıkça masaya koymak daha iyi olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkinizde bir anda yakınlaşma da gerginlik de yaşanabilir; aynı yoğun enerji ikisini de tetikleyebilir. Bekar bir Kova burcu isen, hiç düşünmediğin biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…