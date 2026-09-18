Sarı Baklava Şeklindeki Trafik Levhası Ne Anlama Geliyor? Cevabı Şaşırtabilir
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Söz konusu levha, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik işaretleri sisteminde B-39 koduyla anılan 'Anayol Sonu' işareti.
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2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre anayol, kesiştiği yoldaki araçların geçiş hakkını önce kendisine bırakması gereken yol olarak tanımlanıyor.
Bu levhayı gören bir sürücünün yapması gereken ilk şey hızını düşürmek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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