Sarı Baklava Şeklindeki Trafik Levhası Ne Anlama Geliyor? Cevabı Şaşırtabilir

Yani bu levhayı görene kadar sürücü, kesişen yollardan gelen araçlara göre öncelikli konumda oluyor. Levhadan sonra ise bu öncelik ortadan kalkıyor ve sürücü artık normal kavşak kurallarına tabi oluyor. Başka bir levha ya da trafik ışığı yoksa, kural olarak sağdan gelen araca yol vermek gerekiyor.