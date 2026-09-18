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Sarı Baklava Şeklindeki Trafik Levhası Ne Anlama Geliyor? Cevabı Şaşırtabilir

Sarı Baklava Şeklindeki Trafik Levhası Ne Anlama Geliyor? Cevabı Şaşırtabilir

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 15:38
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Trafikte pek çok sürücünün önünden defalarca geçtiği ama anlamını tam olarak bilmediği sarı, baklava şeklinde bir levha var. Aslında bu levha, sürücünün önceliğinin sona erdiğini haber veriyor ve doğru okunmadığında kazalara yol açabiliyor.

İşte detaylar...

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Söz konusu levha, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik işaretleri sisteminde B-39 koduyla anılan 'Anayol Sonu' işareti.

Söz konusu levha, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik işaretleri sisteminde B-39 koduyla anılan 'Anayol Sonu' işareti.

İçi sarı, dışı beyaz-siyah çerçeveli baklava şeklindeki bu sembol normalde sürücünün bir anayolda ilerlediğini ve geçiş önceliğine sahip olduğunu gösteriyor. Üzerine çizilen siyah çapraz çizgi ise tam tersini anlatıyor: o anayol statüsü ve buna bağlı öncelik hakkı burada sona eriyor.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre anayol, kesiştiği yoldaki araçların geçiş hakkını önce kendisine bırakması gereken yol olarak tanımlanıyor.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre anayol, kesiştiği yoldaki araçların geçiş hakkını önce kendisine bırakması gereken yol olarak tanımlanıyor.

Yani bu levhayı görene kadar sürücü, kesişen yollardan gelen araçlara göre öncelikli konumda oluyor. Levhadan sonra ise bu öncelik ortadan kalkıyor ve sürücü artık normal kavşak kurallarına tabi oluyor. Başka bir levha ya da trafik ışığı yoksa, kural olarak sağdan gelen araca yol vermek gerekiyor.

Bu levhayı gören bir sürücünün yapması gereken ilk şey hızını düşürmek.

Bu levhayı gören bir sürücünün yapması gereken ilk şey hızını düşürmek.

Levha, kavşağa yaklaşırken önceliğin değiştiğini önceden haber vererek sürücüyü hazırlıyor. Levhayı fark etmeden aynı hızda ilerlemeye devam etmek, kesişen yoldan gelen bir araçla çarpışma riskini artırıyor. Bu yüzden trafik uzmanları, sarı baklava şeklindeki bu işareti gördükten sonra çevreye dikkat kesilmeyi ve gerektiğinde durmaya hazır olmayı öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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