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Ehliyet Sınavı Değişti: İki Duba Arasına Park Bitti, Gerçek Trafik Geldi

Ehliyet Sınavı Değişti: İki Duba Arasına Park Bitti, Gerçek Trafik Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 15:29
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Ehliyet sınavı sil baştan değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücü adaylarının araç kullanım becerilerini daha gerçekçi şartlarda ölçmek amacıyla ehliyet sınavı yönetmeliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Yıllardır uygulanan ve adayların rotayı ezberleyerek tamamlayabildiği 'sabit parkur' dönemi sona ererken, adayların akan trafikte test edileceği 'serbest güzergâh' modeli kademeli olarak uygulamaya alınıyor. Böylece sürücü adayı gerçek trafiğe çıkarak sınavı geçmeye çalışacak.

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Ehliyet sınavı değişti: Gerçek trafik geldi.

Ehliyet sınavı değişti: Gerçek trafik geldi.

Ehliyet sınavlarında süreç tamamiyle değişiyor. Direksiyon sınavlarında artık aday öğrenci gerçek trafiğe çıkacak. Sürücü kursu işletmecisi Salih Er, adayların bundan böyle belirlenmiş tek bir rotada değil, şehir içi akan trafikte değerlendirileceğini söyledi. Sınavın pratik aşamasındaki radikal değişikliklere değinen Er, önceden boş alana yerleştirilen iki duba arasında yapılan park işleminin artık sokak ve caddelerdeki gerçek araçların arasında gerçekleştirileceğini vurguladı.

Direksiyon sınavı süresi 1 saate çıkarılacak.

Direksiyon sınavı süresi 1 saate çıkarılacak.

Yeni sistemde sürücü adaylarının sadece mahalle aralarında değil, çevre yollarına çıkarak belirli azami sürat sınırlarına ulaşmaları gerekecek. Eğitim ve sınav kapsamının genişletildiğini belirten Er, adayların alışveriş merkezlerinin otoparklarına giriş-çıkış manevralarına kadar kapsamlı bir testten geçeceğini aktardı.

Genişleyen sınav güzergâhı ve zorlaşan şartlar, direksiyon sınavının ve öncesindeki eğitimlerin süresine de doğrudan yansıdı. Eski yönetmelikte ortalama 35 dakika süren direksiyon sınavının yeni sistemle yaklaşık 1 saate çıkarılmasının öngörüldüğünü belirten Salih Er, bu durumun zorunlu direksiyon ders saatlerini de artırdığını belirtti.

Önceki uygulamada 14 ila 16 saat arasında tamamlanan pratik direksiyon eğitimlerinin yeni dönemde 24 saate yükseleceğini dile getiren Er, adayların zorunlu olarak çok daha fazla direksiyon pratiği yapmak durumunda kalacaklarını ve bu sayede trafikte çok daha donanımlı hale geleceklerini dile getirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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