Ehliyet Sınavı Değişti: İki Duba Arasına Park Bitti, Gerçek Trafik Geldi

Yeni sistemde sürücü adaylarının sadece mahalle aralarında değil, çevre yollarına çıkarak belirli azami sürat sınırlarına ulaşmaları gerekecek. Eğitim ve sınav kapsamının genişletildiğini belirten Er, adayların alışveriş merkezlerinin otoparklarına giriş-çıkış manevralarına kadar kapsamlı bir testten geçeceğini aktardı.

Genişleyen sınav güzergâhı ve zorlaşan şartlar, direksiyon sınavının ve öncesindeki eğitimlerin süresine de doğrudan yansıdı. Eski yönetmelikte ortalama 35 dakika süren direksiyon sınavının yeni sistemle yaklaşık 1 saate çıkarılmasının öngörüldüğünü belirten Salih Er, bu durumun zorunlu direksiyon ders saatlerini de artırdığını belirtti.

Önceki uygulamada 14 ila 16 saat arasında tamamlanan pratik direksiyon eğitimlerinin yeni dönemde 24 saate yükseleceğini dile getiren Er, adayların zorunlu olarak çok daha fazla direksiyon pratiği yapmak durumunda kalacaklarını ve bu sayede trafikte çok daha donanımlı hale geleceklerini dile getirdi.