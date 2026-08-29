Ehliyet Sınavı Değişti: İki Duba Arasına Park Bitti, Gerçek Trafik Geldi
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Ehliyet sınavı sil baştan değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücü adaylarının araç kullanım becerilerini daha gerçekçi şartlarda ölçmek amacıyla ehliyet sınavı yönetmeliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Yıllardır uygulanan ve adayların rotayı ezberleyerek tamamlayabildiği 'sabit parkur' dönemi sona ererken, adayların akan trafikte test edileceği 'serbest güzergâh' modeli kademeli olarak uygulamaya alınıyor. Böylece sürücü adayı gerçek trafiğe çıkarak sınavı geçmeye çalışacak.
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Ehliyet sınavı değişti: Gerçek trafik geldi.
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Direksiyon sınavı süresi 1 saate çıkarılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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