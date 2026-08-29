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Komedyen Deniz Göktaş’tan Cezaevinden Yeni Paylaşım

Komedyen Deniz Göktaş’tan Cezaevinden Yeni Paylaşım

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 15:14
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‘Ölü Deniz’ gösterisi nedeniyle 3 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Hakkında tahliye kararı verilen ancak aynı gösterideki bir ifadesi nedeniyle tekrar tutuklanan Deniz Göktaş, “Bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum” dedi.

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Tahliye kararı verildi, yeniden tutuklandı: Deniz Göktaş'tan yeni paylaşım.

Tahliye kararı verildi, yeniden tutuklandı: Deniz Göktaş'tan yeni paylaşım.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verildi. Tahliye kararı sonrası SEGBİS ile sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş, cezaevinden çıkamadan “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

Söz konusu durumun ardından Deniz Göktaş, cezaevinden yeni paylaşım yaptı. 'Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan selamlar' cümlesiyle söze başlayan Göktaş, 'Bir iyi haber, bir kötü haberim var.

İyi haber: Tahliye oldum.

Kötü haber: Tutuklandım.

Ben de sizin okuduğunuz hızda öğrendim bu iki haberi. Bu sefer, Daltonlar hakkındaki şakadan, “suçu ve suçluyu övmek” suçundan tutuklandım' dedi.

"Bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum. Bilsem hafiften dans ederdim."

"Bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum. Bilsem hafiften dans ederdim."
twitter.com

'Cezaevinde sıradan bir 58. gündü. Bir elimde Cici Bebe, diğer elimde İhsan Oktay. Konstantiniye’nin dehlizlerinde dolaşıyordum. “SEGBİS’in var” dediler. Bayram değil, seyran değil; bu neyin SEGBİS’i düşüncesiyle koridora çıktık. Hücre-SEGBİS arasındaki bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum. Bilsem hafiften dans ederdim.

Avukatlarıma haber verilmediğini, normalde salona gelmem gerektiğini ama acele bir durum olduğunu bildirdiler. Suçlamaya konu metni okudular. 'Çocukları dövmemeliyiz' demişim de 'Neden çocukları dövmek gerektiğini düşünüyorsun?' diye sorulmuş gibi hissettim. Hayattan, Türkçemizden ve altı üstü komediden söz ettim. Tekrar tutuklanmama karar verdiler. Adli yılın açılışını burada kutlayacağım, başarılı bir sezon olsun.

90 dakikalık gösteriden iki ayda bir yeni suçlama çıkıyor. Reels yerine tam gösteri YouTube kanalımda, odaklanma problemi olan varsa da telefon detoksu öneririm. Bana iyi geldi.

Ben iyiyim; moralim, sağlığım yerinde. Bu ay çocukkenki ağustoslar gibi hızlı geçti. Allah’tan okul yok Eylül’de. 

Bu mektubu yazarken cezaevinde 10 saniyeliğine elektrik gitti. Karanlıkta bütün mahkumlar hücrelerde ıslık çalıp bağırdılar. İlkokulda pikniğe giderken gezi otobüsü tünele girmiş gibi hissettim. 

Karatepe 2026, efsane tayfa. Unutulmayacaksın.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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