Komedyen Deniz Göktaş’tan Cezaevinden Yeni Paylaşım
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‘Ölü Deniz’ gösterisi nedeniyle 3 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Hakkında tahliye kararı verilen ancak aynı gösterideki bir ifadesi nedeniyle tekrar tutuklanan Deniz Göktaş, “Bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum” dedi.
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Tahliye kararı verildi, yeniden tutuklandı: Deniz Göktaş'tan yeni paylaşım.
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"Bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum. Bilsem hafiften dans ederdim."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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