Görenler İnanamadı: Hayatını Kaybeden Annesiyle Yıllardır Aynı Evde Yaşıyor

Toraja halkının inancına göre bir kişi nefes almayı bıraktığında doğrudan 'öldü' olarak adlandırılmıyor. Vefat eden bireyler, aile üyeleri tarafından yalnızca 'hasta' veya 'derin bir uykuda' kabul ediliyor. Bu nedenle cenazeler derhal toprağa verilmek yerine aylarca, hatta bazen yıllarca ailenin yaşadığı evin baş köşesinde ağırlanmaya devam ediyor.

Cenaze töreni için gerekli maddi imkanlar ve ritüel hazırlıkları tamamlanana kadar ölen kişinin bedeni evden ayrılmıyor. Bu süre zarfında aile fertleri, vefat eden yakınlarına her gün düzenli olarak yemek sunuyor, kıyafetlerini değiştiriyor, sohbet ediyor ve saç bakımlarını eksik etmiyor. Ölümün bir yok oluş değil, öteki dünyaya geçiş öncesi uzun bir dinlenme dönemi sayıldığı Toraja kültüründe, bu durum son derece doğal ve saygın bir gelenek olarak değerlendiriliyor.