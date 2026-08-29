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Görenler İnanamadı: Hayatını Kaybeden Annesiyle Yıllardır Aynı Evde Yaşıyor

Görenler İnanamadı: Hayatını Kaybeden Annesiyle Yıllardır Aynı Evde Yaşıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 13:42

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Dünyanın farklı noktalarında karşımıza çıkan gelenekler zaman zaman ezber bozmaya, görenleri ise şaşkına çevirmeye devam ediyor. Güneydoğu Asya’nın kendine has dokusuyla bilinen ülkesi Endonezya’da çekilen son görüntüler, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Toraja bölgesinde yaşayan bir kadın annesinin ölüsüyle birlikte yaşıyor, her gün saçlarını tarıyor. Sosyal medyada gündem olan video milyonlarca izlenme aldı.

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'Ölen annesiyle' birlikte yaşıyor. Mumyaladığı bedenini her gün bahçeye çıkarıyor.

'Ölen annesiyle' birlikte yaşıyor. Mumyaladığı bedenini her gün bahçeye çıkarıyor.

Endonezya'nın Toraja bölgesi akıllara durgunluk veren bir geleneğe sahip. Sosyal medyada milyonlarca izlenen videoda bir kadının hayatını kaybeden annesinin bedenini uzun süredir evinde muhafaza ettiği ve ona canlı bir insanmış gibi bakmaya devam ettiği ortaya çıktı. Özel solüsyonlar ve geleneksel ilaçlar kullanılarak mumyalanan beden, her gün düzenli olarak hava alması için evden dışarı çıkarılıyor. Kadının, vefat eden annesini bahçeye oturtup saçlarını büyük bir titizlikle taradığı ve kıyafetlerini özenle düzenlediği anlar ise çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ölüme inanmıyorlar. Ölen kişiyi 'derin uykuda' kabul ediyorlar. İşte o gelenek👇🏻

Ölüme inanmıyorlar. Ölen kişiyi 'derin uykuda' kabul ediyorlar. İşte o gelenek👇🏻

Toraja halkının inancına göre bir kişi nefes almayı bıraktığında doğrudan 'öldü' olarak adlandırılmıyor. Vefat eden bireyler, aile üyeleri tarafından yalnızca 'hasta' veya 'derin bir uykuda' kabul ediliyor. Bu nedenle cenazeler derhal toprağa verilmek yerine aylarca, hatta bazen yıllarca ailenin yaşadığı evin baş köşesinde ağırlanmaya devam ediyor.

Cenaze töreni için gerekli maddi imkanlar ve ritüel hazırlıkları tamamlanana kadar ölen kişinin bedeni evden ayrılmıyor. Bu süre zarfında aile fertleri, vefat eden yakınlarına her gün düzenli olarak yemek sunuyor, kıyafetlerini değiştiriyor, sohbet ediyor ve saç bakımlarını eksik etmiyor. Ölümün bir yok oluş değil, öteki dünyaya geçiş öncesi uzun bir dinlenme dönemi sayıldığı Toraja kültüründe, bu durum son derece doğal ve saygın bir gelenek olarak değerlendiriliyor.

Gündem olan video goygoycuları harekete geçirdi. İşte yorumlardan bazıları👇🏻

Gündem olan video goygoycuları harekete geçirdi. İşte yorumlardan bazıları👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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