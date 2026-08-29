Görenler İnanamadı: Hayatını Kaybeden Annesiyle Yıllardır Aynı Evde Yaşıyor

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Dünyanın farklı noktalarında karşımıza çıkan gelenekler zaman zaman ezber bozmaya, görenleri ise şaşkına çevirmeye devam ediyor. Güneydoğu Asya’nın kendine has dokusuyla bilinen ülkesi Endonezya’da çekilen son görüntüler, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Toraja bölgesinde yaşayan bir kadın annesinin ölüsüyle birlikte yaşıyor, her gün saçlarını tarıyor. Sosyal medyada gündem olan video milyonlarca izlenme aldı.
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'Ölen annesiyle' birlikte yaşıyor. Mumyaladığı bedenini her gün bahçeye çıkarıyor.
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Ölüme inanmıyorlar. Ölen kişiyi 'derin uykuda' kabul ediyorlar. İşte o gelenek👇🏻
Gündem olan video goygoycuları harekete geçirdi. İşte yorumlardan bazıları👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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