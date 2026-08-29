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"Bütün Anılarım O Hesaptaydı!" Diyenlerin Oyunu: ByHacker’ı İkna Edip Hesabını Geri Al!

"Bütün Anılarım O Hesaptaydı!" Diyenlerin Oyunu: ByHacker’ı İkna Edip Hesabını Geri Al!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 10:20
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Bir sabah uyanıyorsun ve yıllardır biriktirdiğin anıların, story arşivin ve arkadaşlarınla olan sohbetlerin bir anda yok oluyor. Üstelik hesabını ele geçiren kişi borsa yatırımı linki paylaşmak yerine seninle kedi-fare oyunu oynamak istiyor!😱

'Hesabımı Geri Ver: ByHacker ile İkna Pazarlığı' simülasyonunda kontrol sende. Klavye arkasındaki bu gizemli 'ByHacker'ı psikolojik ikna taktiklerinle, hazırcevaplığınla ve biraz da absürt dramayla ikna etmen gerekiyor. Toplamda 20 mesajlık bu dijital pazarlıkta tam 5 yanlış cevap hakkın var.🙊

ByHacker'ı darlarsan ya da yanlış cümle kurarsan hesabın sonsuza dek silinir veya hikayende sahte yatırım ilanları yayınlanmaya başlar!🚨👇🏻👀

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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