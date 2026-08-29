İstanbul'da Güzellik Merkezinden 14 Bin Video Çıktı: Epilasyon Yaptıran Kadınları Gizli Kameralarla Çekmişler

İstanbul Bakırköy’de hizmet veren bir güzellik ve epilasyon merkezinde skandal ortaya çıktı. İlçede faaliyet gösteren işletme hakkında yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler şok eden düzenekle karşılaştı. İş yerinde yapılan aramada 7 gizli kamera ele geçirildi. Öte yandan gizli kameralarla çekilen 14 bin videonun internette yayınlandığı belirlendi.