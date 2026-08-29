İstanbul'da Güzellik Merkezinden 14 Bin Video Çıktı: Epilasyon Yaptıran Kadınları Gizli Kameralarla Çekmişler
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İstanbul Bakırköy’de hizmet veren bir güzellik ve epilasyon merkezinde skandal ortaya çıktı. İlçede faaliyet gösteren işletme hakkında yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler şok eden düzenekle karşılaştı. İş yerinde yapılan aramada 7 gizli kamera ele geçirildi. Öte yandan gizli kameralarla çekilen 14 bin videonun internette yayınlandığı belirlendi.
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Müşterileri gizli kameralarla çekmişler: 14 bin videoyu sosyal medyada satmışlar!
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3 kişi gözaltına alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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