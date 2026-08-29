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İstanbul'da Güzellik Merkezinden 14 Bin Video Çıktı: Epilasyon Yaptıran Kadınları Gizli Kameralarla Çekmişler

İstanbul'da Güzellik Merkezinden 14 Bin Video Çıktı: Epilasyon Yaptıran Kadınları Gizli Kameralarla Çekmişler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 13:11
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İstanbul Bakırköy’de hizmet veren bir güzellik ve epilasyon merkezinde skandal ortaya çıktı. İlçede faaliyet gösteren işletme hakkında yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler şok eden düzenekle karşılaştı. İş yerinde yapılan aramada 7 gizli kamera ele geçirildi. Öte yandan gizli kameralarla çekilen 14 bin videonun internette yayınlandığı belirlendi.

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Müşterileri gizli kameralarla çekmişler: 14 bin videoyu sosyal medyada satmışlar!

Müşterileri gizli kameralarla çekmişler: 14 bin videoyu sosyal medyada satmışlar!

İstanbul Bakırköy’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Merkezde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformları üzerinden satıldığı ihbar edildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı.

3 kişi gözaltına alındı.

İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'müstehcenlik' suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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