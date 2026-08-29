Melih Gökçek "Şerefin Varsa" Dedi, Murat Ağırel Yeni Belgeler Paylaştı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Avrupa'ya uzanan servetini araştırmak için Almanya'ya giden gazeteci Murat Ağırel, X hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Ağırel’e Melih Gökçek’ten yanıt geldi. Murat Ağırel ise “Bakın, yine kamuoyuna gerçeği yansıtmayan bilgiler veriyorsunuz” diyerek yeni belgeler paylaştı.
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Gazeteci Murat Ağırel'den Melih Gökçek iddiası: "Almanya'da çalışanı olmayan şirket kurdular, Türkiye'den milyonlar eurolar gönderildi."
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Melih Gökçek'ten Murat Ağırel'e yanıt:
Murat Ağırel, Melih Gökçek'e belgelerle yanıt verdi:
"Bizler 19 yıldır olduğu gibi FETÖ ile mücadele ediyorduk."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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