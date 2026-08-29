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Melih Gökçek "Şerefin Varsa" Dedi, Murat Ağırel Yeni Belgeler Paylaştı

Melih Gökçek "Şerefin Varsa" Dedi, Murat Ağırel Yeni Belgeler Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 12:48
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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Avrupa'ya uzanan servetini araştırmak için Almanya'ya giden gazeteci Murat Ağırel, X hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Ağırel’e Melih Gökçek’ten yanıt geldi. Murat Ağırel ise “Bakın, yine kamuoyuna gerçeği yansıtmayan bilgiler veriyorsunuz” diyerek yeni belgeler paylaştı.

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Gazeteci Murat Ağırel'den Melih Gökçek iddiası: "Almanya'da çalışanı olmayan şirket kurdular, Türkiye'den milyonlar eurolar gönderildi."

Gazeteci Murat Ağırel'den Melih Gökçek iddiası: "Almanya'da çalışanı olmayan şirket kurdular, Türkiye'den milyonlar eurolar gönderildi."

23 yılı aşkın süre boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’da ‘HAMAG’ isimli bir şirket kurduğunu ancak hiç çalışanı olmayan bu şirketin servet değerinde taşınmazlar satın aldığını ileri sürdü.

Ağrel’in paylaştığı belgelere göre 2023 yılında şirketin banka hesabına Türkiye üzerinden yaklaşık 5 milyon euro para gönderildi. Hülya Gökçek ise bu parayla 18 daireyi binayı yurt yapmak için satın aldı. 

Bir diğer iddiaya göre ise Türkiye’den gönderilen paralarla Gökçek ailesi AVM satın aldı. 21 Mayıs 2025 tarihinde noter aracılığıyla yapılan sözleşmeye göre Gökçek ailesi, ödeme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmemesi halinde günlük 345 Euro para cezası ödemeyi kabul etti. İmzalar atıldıktan bir süre sonra ise Gökçek ailesi AVM'yi satın almak için şartları sağlayamadı

Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

Melih Gökçek'ten Murat Ağırel'e yanıt:

Melih Gökçek'ten Murat Ağırel'e yanıt:
twitter.com

'Murat Ağırel,

Benim hakkımda yazdığın kitaplarda belge diye yayınladığın çoğu yazı ABB Teftiş Kurulunun sana verdiği evraklar…

Hiçbirinin aslı astarı yok… Ama Mansur Yavaş bu kitaplardan binlerce alıp belediye şirketlerinden parasını ödetti…

Bu paralar sana yaptığın tetikçiliğin ücreti olarak verildi…

Şimdi hangi şirkete hangi faturayı kestin? ABB’nin sırtından ne kadar vurgun yaptın…

Şerefin varsa faturaları tek tek açıklarsın…

Hadi cevabını bekliyorum…'

Murat Ağırel, Melih Gökçek'e belgelerle yanıt verdi:

Murat Ağırel, Melih Gökçek'e belgelerle yanıt verdi:

'Melih Gökçek Bey,

Bakın, yine kamuoyuna gerçeği yansıtmayan bilgiler veriyorsunuz.

Parsel Parsel kitabımı yayımladığım dönemde sizin hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Siz de kitapta yer alan tespitler nedeniyle hakkımda “suç uydurma ve iftira” iddiasıyla şikâyetçi oldunuz.

Savcılığa bir klasör dolusu belge sundum. İlk olarak hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İtirazınız üzerine karar kaldırıldı ve yeniden inceleme yapıldı. Sonuç değişmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Kasım 2021 tarihli ek kararıyla bir kez daha 'kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' hükmetti.(Belge 1-2.)

Şimdi de ben sizi rahatlatayım:

Avukatım, bugün yaptığınız paylaşımla ilgili gerekli hukuki başvuruyu yapacak. Savcılıktan iddialarınızın ayrıntılı biçimde araştırılmasını isteyeceğiz.Siz de her namuslu vatandaş gibi elinizdeki bütün belge ve bilgileri savcılık makamına teslim edin.

“Belediye toplu kitap aldı”, “belediye iştiraki kitap aldı” diye ortaya attığınız iddiaların belge ve bilgilerini de savcılığa verirsiniz.

Savcılık incelesin. Kim neyi, hangi belgeye dayanarak söylüyor ortaya çıksın.

Kamuoyu da gerçeği öğrensin.

Panik nedeninizi de anlıyorum.

Çünkü araştırıyorum.

Çin’i araştırıyorum. Dubai’yi araştırıyorum. Avrupa ülkelerini araştırıyorum. Türkiye’yi de araştırıyorum. Benim neleri araştırdığımı da pek tabii biliyorsunuz! 

Metrekaresi 30 TL’ye satılan 2 bin dönümlük golf arazisini de, Eskişehir Yolu’ndaki arazileri de, önüme çıkan diğer belgeleri de inceleyip yazacağım.

Bir de trollerinize sürekli “Bu araştırmayı kim finanse etti?” diye sorduruyorsunuz.

Yayında söyledim, tekrar söyleyeyim:

Onlar YouTube kanalının aboneleri.'

"Bizler 19 yıldır olduğu gibi FETÖ ile mücadele ediyorduk."

"Bizler 19 yıldır olduğu gibi FETÖ ile mücadele ediyorduk."

'Araştırma ve seyahat giderlerimizi kanalımızın abonelerinden elde ettiğimiz gelirle karşıladık. Uçak biletinden konaklamaya kadar yaptığım harcamaların belgeleri de burada.

(Belge 3-4-5.)

Anlıyorum. İnsanın fikri neyse zikri de o olur. Ama gördüğünüz gibi gizli bir finansör yok, gizli bir sponsor yok. Zaten bunu teklif edecek veya buna cesaret edecek bir babayiğit de yok.

Belge var. Fatura var. Makbuz var.

Şimdi siz de iddialarınızın belgelerini savcılığa verin.

NOT: Şu firari FETÖ’cülerle ilgili de bir çift sözüm var.

Bunlar sizin arkadaşlarınız Melih Bey. Gün boyunca size bir zarar gelmesin diye çırpındılar. Ne de olsa eski dostsunuz. Her zaman yaptıkları gibi haberi manipüle edip gerçeği karartmaya çalıştılar.

Sizler bu isimlerle işler çevirirken, bizler 19 yıldır olduğu gibi FETÖ ile mücadele ediyorduk.'

Hatta bugün adını sorup durduğunuz FETÖ mensubuna Ankara’da bizzat siz yer verdiniz.

Şimdi çıkıp bana FETÖ üzerinden soru sormanız gerçekten ibretlik.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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