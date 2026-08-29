Melih Gökçek "Şerefin Varsa" Dedi, Murat Ağırel Yeni Belgeler Paylaştı

'Melih Gökçek Bey,

Bakın, yine kamuoyuna gerçeği yansıtmayan bilgiler veriyorsunuz.

Parsel Parsel kitabımı yayımladığım dönemde sizin hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Siz de kitapta yer alan tespitler nedeniyle hakkımda “suç uydurma ve iftira” iddiasıyla şikâyetçi oldunuz.

Savcılığa bir klasör dolusu belge sundum. İlk olarak hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İtirazınız üzerine karar kaldırıldı ve yeniden inceleme yapıldı. Sonuç değişmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Kasım 2021 tarihli ek kararıyla bir kez daha 'kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' hükmetti.(Belge 1-2.)

Şimdi de ben sizi rahatlatayım:

Avukatım, bugün yaptığınız paylaşımla ilgili gerekli hukuki başvuruyu yapacak. Savcılıktan iddialarınızın ayrıntılı biçimde araştırılmasını isteyeceğiz.Siz de her namuslu vatandaş gibi elinizdeki bütün belge ve bilgileri savcılık makamına teslim edin.

“Belediye toplu kitap aldı”, “belediye iştiraki kitap aldı” diye ortaya attığınız iddiaların belge ve bilgilerini de savcılığa verirsiniz.

Savcılık incelesin. Kim neyi, hangi belgeye dayanarak söylüyor ortaya çıksın.

Kamuoyu da gerçeği öğrensin.

Panik nedeninizi de anlıyorum.

Çünkü araştırıyorum.

Çin’i araştırıyorum. Dubai’yi araştırıyorum. Avrupa ülkelerini araştırıyorum. Türkiye’yi de araştırıyorum. Benim neleri araştırdığımı da pek tabii biliyorsunuz!

Metrekaresi 30 TL’ye satılan 2 bin dönümlük golf arazisini de, Eskişehir Yolu’ndaki arazileri de, önüme çıkan diğer belgeleri de inceleyip yazacağım.

Bir de trollerinize sürekli “Bu araştırmayı kim finanse etti?” diye sorduruyorsunuz.

Yayında söyledim, tekrar söyleyeyim:

Onlar YouTube kanalının aboneleri.'