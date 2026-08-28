Murat Ağırel Belgeleriyle Açıkladı: Melih Gökçek ve Ailesinin Almanya'daki Şirketi, Apartmanı ve AVM'si!
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Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Avrupa'ya uzanan servetini araştırmak için Almanya'ya gitti. Ağırel, Onlat TV’de yaptığı programda; oğul Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Düsseldorf'ta kurdukları şirket üzerinden 4,5 milyon euro bedelle 18 daireli bir binayı satın aldığı, 8 milyon 500 bin euro karşılığında ise bir AVM satın almak için anlaşma imzaladığını belgeleriyle ortaya koydu. Sıfır çalışanı ve cirosu olan şirkete Türkiye'den gönderilen paranın kaynağı ise bulunamadı.
İşte Onlar TV programcısı Murat Ağırel’in ülke gündemine bomba gibi düşen özel haberinin tüm detayları:
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Türk siyasetinde 23 yılı aşkın süre boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev alan İbrahim Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya çıkan belgeler ülke gündemine adeta bomba gibi düştü.
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Çalışanı olmayan HAMAG isimli şirkete para transferleri yapıldı!
AVM satın alma anlaşmaları!
Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta satın aldığı 18 daireli bina
Hülya Gökçek'in 8,5 milyon Euro karşılığında satın almak için sözleşme imzaladığı AVM
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Gökçek ailesinin Lüksemburg'ta satın almak için görüşmeler yaptığı dev AVM
Murat Ağırel'in Onlar TV'deki haberinin tüm detayları burada:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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