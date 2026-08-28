Murat Ağırel Belgeleriyle Açıkladı: Melih Gökçek ve Ailesinin Almanya'daki Şirketi, Apartmanı ve AVM'si!

Türkiye'den gönderilen paralar ile Almanya'da yapılan ticari faaliyetleri arttırıldı ve Düsseldorf'taki bina satın alındıktan sonra bu kez rota Düsseldorf'un 40-50 km dışındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Velbert şehrine çevrildi. Vilbert şehrinde bir AVM satın almaya karar veren Hülya Gökçek ve eşi Ahmet Gökçek, 5 dükkanı ve 18 dairesi bulunan alışveriş merkezini satın almak için Alman mülk sahibi ile 8,5 milyon Euro bedel üzerinden sözleşme imzaladı.

21 Mayıs 2025 tarihinde noter aracılığıyla yapılan sözleşmeye göre Gökçek ailesi, ödeme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmemesi halinde günlük 345 Euro para cezası ödemeyi kabul etti. İmzalar atıldıktan bir süre sonra ise Gökçek ailesi AVM'yi satın almak için şartları sağlayamadı ve imzaladıkları sözleşme nedeniyle Alman mülk sahibine 300 bin Euro fesih bedeli ve iki Türk alıcıya 100 bin Euro olmak üzere toplam 500 bin Euro ceza ödemesi gerçekleştirdi.

Ancak Gökçek ailesinin AVM satışı için anlaştığı Türk aracılardan birinin 100 bin Euroluk ödemenin 'eksik' olduğunu iddia etmesi üzerine mahkemeye başvurması, aileyi Almanya'da da davalık hale getirdi.

Düsseldorf'ta 4,5 milyon Euro (bugünkü kurla 250 milyon TL) ödeme ile bir bina satın alan ve Velbert'te 8,5 milyon Euro değerindeki bir AVM'yi satın almak için el sıkışan Gökçek ailesi, bu kez Lüksemburg'taki 280 milyon Euro değerindeki 'Massen Shopping Center' adlı AVM'yi satın almak için görüşmeler yürüttü.