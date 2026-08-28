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Murat Ağırel Belgeleriyle Açıkladı: Melih Gökçek ve Ailesinin Almanya'daki Şirketi, Apartmanı ve AVM'si!

Murat Ağırel Belgeleriyle Açıkladı: Melih Gökçek ve Ailesinin Almanya'daki Şirketi, Apartmanı ve AVM'si!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 08:07
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Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Avrupa'ya uzanan servetini araştırmak için Almanya'ya gitti. Ağırel, Onlat TV’de yaptığı programda; oğul Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Düsseldorf'ta kurdukları şirket üzerinden 4,5 milyon euro bedelle 18 daireli bir binayı satın aldığı, 8 milyon 500 bin euro karşılığında ise bir AVM satın almak için anlaşma imzaladığını belgeleriyle ortaya koydu. Sıfır çalışanı ve cirosu olan şirkete Türkiye'den gönderilen paranın kaynağı ise bulunamadı. 

İşte Onlar TV programcısı Murat Ağırel’in ülke gündemine bomba gibi düşen özel haberinin tüm detayları:

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Türk siyasetinde 23 yılı aşkın süre boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev alan İbrahim Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya çıkan belgeler ülke gündemine adeta bomba gibi düştü.

Türk siyasetinde 23 yılı aşkın süre boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev alan İbrahim Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya çıkan belgeler ülke gündemine adeta bomba gibi düştü.

Gazeteci Murat Ağırel’in, Onlar TV yayınında belgeleriyle beraber ortaya koyduğu habere göre; Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu ancak hiçbir çalışanı ya da cirosu olmayan 'HAMAG' adlı şirketin Türkiye'den gönderilen milyonlarca euro değerindeki para ile Almanya'da servet değerinde taşınmazlar satın aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Murat Ağırel de bu paraların izini sürmek için Almanya'ya gitti.

Çalışanı olmayan HAMAG isimli şirkete para transferleri yapıldı!

Çalışanı olmayan HAMAG isimli şirkete para transferleri yapıldı!

İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in eşi olan Hülya Gökçek, 2022 yılında Çeşme 1. Noterliği üzerinden verdiği vekalet ile Filiz Polat İşler'i kendisi adına Almanya'da şirket kurabilmesi için görevlendirdi. Almanya'nın Köln şehrinde 30 bin euro sermaye ile kurulan aile şirketinin adı Hülya, Ahmet, Melih, Ahmet ve Gökçek adlarının baş harflerinden oluşan HAMAG olarak belirlenirken, bir süre sonra Türkiye'den söz konusu şirkete para transferleri başladı.

2023 yılında şirketin banka hesabına Türkiye'deki bir banka üzerinden önce 722 bin Euro ardından 3 milyon 857 bin Euro para transferi gerçekleştirildi. Hülya Gökçek, bu para ile Düsseldorf'un en nezih sokaklarından birinde bulunan 18 daireli binayı 'yurt yapmak' amacıyla 3 milyon 857 bin Euro karşılığında satın aldı.

Hiçbir çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmayan şirketleri üzerine satın aldıkları binaya 500 bin Euronun üzerinde tadilat harcaması da gerçekleştirilirken, şirketin Düsseldorf'taki bu bina için yaptığı toplam harcama 4,5 milyon Euro seviyelerine yaklaştı.

AVM satın alma anlaşmaları!

AVM satın alma anlaşmaları!

Türkiye'den gönderilen paralar ile Almanya'da yapılan ticari faaliyetleri arttırıldı ve Düsseldorf'taki bina satın alındıktan sonra bu kez rota Düsseldorf'un 40-50 km dışındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Velbert şehrine çevrildi. Vilbert şehrinde bir AVM satın almaya karar veren Hülya Gökçek ve eşi Ahmet Gökçek, 5 dükkanı ve 18 dairesi bulunan alışveriş merkezini satın almak için Alman mülk sahibi ile 8,5 milyon Euro bedel üzerinden sözleşme imzaladı.

21 Mayıs 2025 tarihinde noter aracılığıyla yapılan sözleşmeye göre Gökçek ailesi, ödeme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmemesi halinde günlük 345 Euro para cezası ödemeyi kabul etti. İmzalar atıldıktan bir süre sonra ise Gökçek ailesi AVM'yi satın almak için şartları sağlayamadı ve imzaladıkları sözleşme nedeniyle Alman mülk sahibine 300 bin Euro fesih bedeli ve iki Türk alıcıya 100 bin Euro olmak üzere toplam 500 bin Euro ceza ödemesi gerçekleştirdi.

Ancak Gökçek ailesinin AVM satışı için anlaştığı Türk aracılardan birinin 100 bin Euroluk ödemenin 'eksik' olduğunu iddia etmesi üzerine mahkemeye başvurması, aileyi Almanya'da da davalık hale getirdi.

Düsseldorf'ta 4,5 milyon Euro (bugünkü kurla 250 milyon TL) ödeme ile bir bina satın alan ve Velbert'te 8,5 milyon Euro değerindeki bir AVM'yi satın almak için el sıkışan Gökçek ailesi, bu kez Lüksemburg'taki 280 milyon Euro değerindeki 'Massen Shopping Center' adlı AVM'yi satın almak için görüşmeler yürüttü.

Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta satın aldığı 18 daireli bina

Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta satın aldığı 18 daireli bina

Hülya Gökçek'in 8,5 milyon Euro karşılığında satın almak için sözleşme imzaladığı AVM

Hülya Gökçek'in 8,5 milyon Euro karşılığında satın almak için sözleşme imzaladığı AVM
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Gökçek ailesinin Lüksemburg'ta satın almak için görüşmeler yaptığı dev AVM

Gökçek ailesinin Lüksemburg'ta satın almak için görüşmeler yaptığı dev AVM

Murat Ağırel'in Onlar TV'deki haberinin tüm detayları burada:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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