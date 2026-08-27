Ünlü Makarna Markaları da Var: Makarnalarda Şoke Eden Kanserojen Madde Gerçeği Ortaya Çıktı

Araştırma kapsamında Barilla, Lustucru ve Panzani dahil, ülkede en çok tüketilen markaların da aralarında bulunduğu yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere 36 ürün karşılaştırıldı. Bu paketlerin 34'ünde kadmiyum metali tespit edilirken sadece iki glütensiz makarnanın temiz çıktığını gösteren araştırma, en yüksek kadmiyum oranının Barilla tam buğday makarnalarında görüldüğünü ortaya koydu. Barilla penne makarnalarında kilogram başına 0,066 miligram, spagettilerinde ise 0,071 miligram kadmiyum tespit edildi.

İncelenen makarnalardaki kadmiyum oranlarında görülen farklılığının ham madde farklılığıyla açıklanabileceğini; kadmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda kadmiyum oranının yüksek olacağını hatırlatan araştırma, bu durumun insan sağlığı açısından risklerine dikkati çekti. Araştırmada, Fransa’daki makarnaların kadmiyum oranların Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun ve yasal olarak çizilen sınırın altında olduğu ancak uzun vadede ve sık tüketimde özellikle böbrekler için tehlikeli olabileceğinin altı çizildi.

AB standartlarına göre makarnalar için kullanılan durum buğdayındaki kadmiyum oranının kilogram başına azami 0,18 miligram olması gerekiyor.