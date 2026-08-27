Ünlü Makarna Markaları da Var: Makarnalarda Şoke Eden Kanserojen Madde Gerçeği Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa’da yapılan bir araştırmada, ülkede tüketilen makarnaların büyük çoğunluğunda toksik ağır metallerden kadmiyum bulunduğu, oranı yasal sınırlar içinde yer alsa da uzun vadeli tüketimde insan sağlığı için risk oluşturduğu ortaya kondu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa'da yayın yapan tüketici haklarını koruma dergisi "60 million de consommateurs" tarafından yürütülen çalışmada “Fransız tabaklarının vazgeçilmezi” makarnaların içerikleri incelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa'da yıllık kişi başı makarna tüketimi 9 kilogramdan fazla!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın