Akdeniz mi Düşük Yağlı mı ve Ketojenik mi? Bilim İnsanları 3 Popüler Diyeti Karşılaştırdı
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Kaynak: https://www.science.com/uniquely-bene...
Cell Metabolism dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, obezite ve karaciğer yağlanmasına karşı en etkili diyeti belirlemek için üç popüler beslenme türünü karşı karşıya getirdi. Uzmanlar, tüm diyetlerin eşit oranda kilo verdirdiğini ancak içlerinden sadece birinin karaciğeri onarıp gizli şekeri tersine çevirmede benzersiz bir başarı gösterdiğini kanıtladı.
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Washington Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve tıp dünyasında büyük ses getiren son klinik çalışma, ketojenik diyetin karaciğer yağlanması ve prediyabet (gizli şeker) tedavisinde diğer popüler diyetleri açık ara geride bıraktığını ortaya koydu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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