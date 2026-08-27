Bulanık Görmeye ve Kalp Durmasına Yol Açıyor: Hem Şifa Dağıtan Hem de Zehirleyen 'Şişe Ağacı'

İnce dalları, parlak pembe çiçekleri ve soğan gibi şişkin gövdesiyle son derece narin görünen bu bitki, aslında doğanın en tehlikeli silahlarından birini içinde saklıyor. Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası'nın kayalıklarında yetişen ve bilimsel adıyla Adenium obesum olarak bilinen Çöl Gülü'nün özsuyu, bulanık görmeye, şiddetli kusmaya ve hatta ölümcül kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek kadar zehirli.

Zakkumgiller ailesinin bir üyesi olan bu sıradışı ağaç, gövdesinde herhangi bir yara açıldığında süt beyazı bir sıvı salgılıyor. Bu sıvının içinde kalbin çalışma sistemini doğrudan etkileyen son derece güçlü bileşikler yer alıyor. İşin en ilginç yanı ise tam da burada, 'zehri zehir yapan dozudur' kuralında gizli. Bu kimyasal maddeler çok küçük ve kontrollü miktarlarda kullanıldığında kalbin kasılma gücünü artırarak kalp yetmezliği tedavilerinde umut vadediyor. Ancak dozu biraz bile aşıldığında bitki acımasız bir katile dönüşüyor. Geçmişte yaşanan ve kayıtlara geçen bir olayda, bu bitkinin sadece tek bir çiçeğini yiyen evcil bir papağanın hayatta kalabilmek için tam 12 gün boyunca yoğun veteriner tedavisi görmek zorunda kalması, tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.