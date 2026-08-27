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Bulanık Görmeye ve Kalp Durmasına Yol Açıyor: Hem Şifa Dağıtan Hem de Zehirleyen 'Şişe Ağacı'

Bulanık Görmeye ve Kalp Durmasına Yol Açıyor: Hem Şifa Dağıtan Hem de Zehirleyen 'Şişe Ağacı'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 18:21
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Yemen'in Sokotra Adası'na özgü Çöl Gülü, sıradışı 'şişe' görünümü ve göz alıcı pembe çiçekleriyle adeta masallardan fırlamış gibi duruyor. Ancak bu narin güzelliğin derinliklerinde, dozuna göre kalp hastalıklarına şifa olabilen veya saniyeler içinde ölümcül bir zehre dönüşebilen süt beyazı bir sır yatıyor.

Kaynak: https://www.science.com/this-tree-has...
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Dışarıdan bakıldığında küçük bir çocuğun hayal dünyasından çıkıp kağıda dökülmüş sevimli bir ağacı andırıyor.

Dışarıdan bakıldığında küçük bir çocuğun hayal dünyasından çıkıp kağıda dökülmüş sevimli bir ağacı andırıyor.

İnce dalları, parlak pembe çiçekleri ve soğan gibi şişkin gövdesiyle son derece narin görünen bu bitki, aslında doğanın en tehlikeli silahlarından birini içinde saklıyor. Hint Okyanusu'ndaki Sokotra Adası'nın kayalıklarında yetişen ve bilimsel adıyla Adenium obesum olarak bilinen Çöl Gülü'nün özsuyu, bulanık görmeye, şiddetli kusmaya ve hatta ölümcül kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek kadar zehirli.

Zakkumgiller ailesinin bir üyesi olan bu sıradışı ağaç, gövdesinde herhangi bir yara açıldığında süt beyazı bir sıvı salgılıyor. Bu sıvının içinde kalbin çalışma sistemini doğrudan etkileyen son derece güçlü bileşikler yer alıyor. İşin en ilginç yanı ise tam da burada, 'zehri zehir yapan dozudur' kuralında gizli. Bu kimyasal maddeler çok küçük ve kontrollü miktarlarda kullanıldığında kalbin kasılma gücünü artırarak kalp yetmezliği tedavilerinde umut vadediyor. Ancak dozu biraz bile aşıldığında bitki acımasız bir katile dönüşüyor. Geçmişte yaşanan ve kayıtlara geçen bir olayda, bu bitkinin sadece tek bir çiçeğini yiyen evcil bir papağanın hayatta kalabilmek için tam 12 gün boyunca yoğun veteriner tedavisi görmek zorunda kalması, tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Tüm bu ölümcül özelliklerine rağmen, Afrika kıtasından Arap Yarımadası'na kadar uzanan kurak bölgelerde bu bitki bir hayatta kalma ustası olarak saygı görüyor.

Tüm bu ölümcül özelliklerine rağmen, Afrika kıtasından Arap Yarımadası'na kadar uzanan kurak bölgelerde bu bitki bir hayatta kalma ustası olarak saygı görüyor.

Adada 'şişe ağacı' olarak da anılan Çöl Gülü, taban genişliği 2,4 metreye kadar ulaşabilen devasa gövdesini kurak mevsimler için bir su deposu olarak kullanıyor. Aylarca sessiz ve tuhaf bir çöl heykeli gibi durduktan sonra, bahar ayları geldiğinde birdenbire pembe ve beyaz çiçeklerle adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğanın bu çelişkili yapısı bazı canlılara ise hiç zarar vermiyor; örneğin belirli bir güve türünün tırtılları, diğerleri için ölümcül olan bu yapraklarla beslenerek büyüyor ve yetişkinliklerinde bitkinin üremesine yardımcı oluyor.

İnsanoğlu binlerce yıldır bu bitkinin ölümcül gücüyle şifa veren doğası arasında denge kurmayı başarmış durumda. Tanzanya'daki yerel kabileler, devasa hayvanları avlamak için kullandıkları okların ucuna bu ağacın özsuyunu sürerken, dünyanın farklı yerlerindeki geleneksel tıp uzmanları bitkinin köklerini ve yapraklarını cilt hastalıklarından diş çürüklerine kadar birçok sorunu çözmek için kullanıyor. Modern bilim insanları da ağacın yapısında kansere, bakterilere ve virüslere karşı savaşma potansiyeli taşıyan onlarca farklı bileşik keşfettiler. Günümüzde Asya'daki mezarlık ziyaretlerinden Budist tapınaklarındaki adak törenlerine kadar geniş bir yelpazede dini ritüellere eşlik eden Çöl Gülü, aynı zamanda evlerimizi süsleyen popüler bir bonsai bitkisi. Kısacası bu eşsiz canlı; hem bir su deposu, hem büyüleyici bir süs, hem kadim bir ilaç hem de doğanın en acımasız zehirlerinden biri olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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