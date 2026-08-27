Bulanık Görmeye ve Kalp Durmasına Yol Açıyor: Hem Şifa Dağıtan Hem de Zehirleyen 'Şişe Ağacı'
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Kaynak: https://www.science.com/this-tree-has...
Yemen'in Sokotra Adası'na özgü Çöl Gülü, sıradışı 'şişe' görünümü ve göz alıcı pembe çiçekleriyle adeta masallardan fırlamış gibi duruyor. Ancak bu narin güzelliğin derinliklerinde, dozuna göre kalp hastalıklarına şifa olabilen veya saniyeler içinde ölümcül bir zehre dönüşebilen süt beyazı bir sır yatıyor.
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Dışarıdan bakıldığında küçük bir çocuğun hayal dünyasından çıkıp kağıda dökülmüş sevimli bir ağacı andırıyor.
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Tüm bu ölümcül özelliklerine rağmen, Afrika kıtasından Arap Yarımadası'na kadar uzanan kurak bölgelerde bu bitki bir hayatta kalma ustası olarak saygı görüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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