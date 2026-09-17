Burcuna Göre Evliliğin Kaç Yıl Sürer?

Senin için evlilikte en önemli şeylerden biri heyecanını kaybetmemek. İlişkinin ilk dönemlerinde oldukça tutkulu, hareketli ve enerjik bir eş olabilirsin. Birlikte yeni şeyler yapmak, spontane planlar kurmak ve ilişkinin canlı kalmasını sağlamak seni mutlu eder. Fakat yıllar geçtikçe her şey rutine dönüşürse sabrının zorlanması mümkün. Sen yalnızca aynı evde yaşayan iki insan olmak değil, hâlâ birbirini heyecanlandıran bir çift olmak istersin.

Evliliğinin en büyük sınavı bu nedenle monotonluk olabilir. Sürekli aynı düzen, aynı konuşmalar ve aynı hayat seni bir noktadan sonra sıkabilir. Üstelik bir şeye sinirlendiğinde bunu içinde uzun süre tutmak yerine doğrudan dile getirme eğilimin olabilir. Bu açık sözlülük doğru kullanıldığında ilişkinizi güçlendirir ancak tartışmaların büyümesine de neden olabilir.