Burcuna Göre Evliliğin Kaç Yıl Sürer?
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Evlilik söz konusu olduğunda herkesin ilişkiye bakışı aynı değil. Kimi yıllarca süren sakin ve güvenli bir birliktelik isterken kimi için heyecan, tutku ve sürekli yenilik olmazsa ilişki zamanla monotonlaşabiliyor. Peki senin burcun evlilik hayatında nasıl bir yol çiziyor?
Tek yapman gereken burcunu seçmek!
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Burcun hangisi?
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Evliliğin Yaklaşık 7-10 Yıl Sürebilir
Evliliğin Yaklaşık 20+ Yıl Sürebilir
Evliliğin Yaklaşık 5-8 Yıl Sürebilir
Evliliğin Yaklaşık 25+ Yıl Sürebilir
Evliliğin Yaklaşık 12-18 Yıl Sürebilir
Evliliğin Yaklaşık 15-20 Yıl Sürebilir
Evliliğin Yaklaşık 18-25 Yıl Sürebilir
Evliliğin Ya Yakınlaşır Ya Da Çok Keskin Biter
Evliliğin Yaklaşık 7-12 Yıl Sürebilir
Evliliğin Yaklaşık 25+ Yıl Sürebilir
Evliliğin Yaklaşık 10-15 Yıl Sürebilir
Evliliğin Yaklaşık 20-25 Yıl Sürebilir
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