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Burcuna Göre Evliliğin Kaç Yıl Sürer?

Burcuna Göre Evliliğin Kaç Yıl Sürer?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
17.09.2026 - 14:12
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Evlilik söz konusu olduğunda herkesin ilişkiye bakışı aynı değil. Kimi yıllarca süren sakin ve güvenli bir birliktelik isterken kimi için heyecan, tutku ve sürekli yenilik olmazsa ilişki zamanla monotonlaşabiliyor. Peki senin burcun evlilik hayatında nasıl bir yol çiziyor?

Tek yapman gereken burcunu seçmek!

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Burcun hangisi?

Evliliğin Yaklaşık 7-10 Yıl Sürebilir

Senin için evlilikte en önemli şeylerden biri heyecanını kaybetmemek. İlişkinin ilk dönemlerinde oldukça tutkulu, hareketli ve enerjik bir eş olabilirsin. Birlikte yeni şeyler yapmak, spontane planlar kurmak ve ilişkinin canlı kalmasını sağlamak seni mutlu eder. Fakat yıllar geçtikçe her şey rutine dönüşürse sabrının zorlanması mümkün. Sen yalnızca aynı evde yaşayan iki insan olmak değil, hâlâ birbirini heyecanlandıran bir çift olmak istersin.

Evliliğinin en büyük sınavı bu nedenle monotonluk olabilir. Sürekli aynı düzen, aynı konuşmalar ve aynı hayat seni bir noktadan sonra sıkabilir. Üstelik bir şeye sinirlendiğinde bunu içinde uzun süre tutmak yerine doğrudan dile getirme eğilimin olabilir. Bu açık sözlülük doğru kullanıldığında ilişkinizi güçlendirir ancak tartışmaların büyümesine de neden olabilir.

Evliliğin Yaklaşık 20+ Yıl Sürebilir

Sen evlilik konusunda “Bir kere kurduysam kolay kolay bırakmam” diyenlerden olabilirsin. Güven, sadakat, düzen ve birlikte oluşturulan bir hayat senin için oldukça önemli. Bu nedenle bir ilişkiye ciddi şekilde bağlandığında küçük sorunlar yüzünden hemen vazgeçmen pek olası değil. Evliliğin senin gözünde yalnızca romantik bir ilişki değil, aynı zamanda birlikte inşa edilen bir hayat anlamına geliyor.

Elbette bu durum zaman zaman inatçılığa dönüşebilir. Bir konuda fikrini değiştirmek kolay olmayabilir ve partnerinin de kendi doğrularından vazgeçmesini bekleyebilirsin. Fakat bir yandan da ilişkide güveni korumak konusunda oldukça istikrarlısın. Kriz anlarında “Her şeyi bırakıp gidelim” demek yerine sorunu çözmeye çalışman, evliliğinin uzun ömürlü olmasını sağlayabilir.

Evliliğin Yaklaşık 5-8 Yıl Sürebilir

Senin evlilikte en büyük ihtiyacın iletişim ve zihinsel uyum. Partnerinle konuşamadığın, birlikte gülmediğin ve yeni şeyler paylaşmadığın bir ilişki seni zaman içinde oldukça zorlayabilir. Başlangıçta her şey çok güzel olsa bile sohbetler azalmaya, hayat tamamen rutine dönüşmeye başladığında ilişkinin içinde kendini sıkışmış hissedebilirsin.

Senin için evliliğin en büyük tehlikesi sevgisizlikten çok sıkılmak. Çünkü duyguların kadar merakların da güçlü. Partnerinin seni hâlâ şaşırtmasını, yeni şeyler anlatmasını ve hayatı birlikte keşfetmenizi istersin. Bu yüzden çok kontrollü ve değişime kapalı biriyle evlilik yaşamak seni düşündüğünden daha hızlı yorabilir.

Evliliğin Yaklaşık 25+ Yıl Sürebilir

Senin için evlilik yalnızca romantik bir birliktelik değil, adeta bir yuva kurma projesi. Sevdiğin insanı hayatının merkezine alabilir ve onunla uzun yıllar boyunca ortak bir düzen oluşturmak isteyebilirsin. Bağlandığında kolay kolay vazgeçmeyen bir yapın olduğu için evliliğin içerisinde yaşanan sorunlara rağmen ilişkiyi kurtarmak için uzun süre çabalayabilirsin.

Duygusal tarafının güçlü olması ise hem avantajın hem de zayıf noktan. Partnerinin söylediği küçük bir söz bile seni düşündüğünden daha fazla etkileyebilir. Kırıldığında hemen unutmak yerine o olayı uzun süre zihninde taşıyabilirsin. Bazen ilişkinin geçmişine fazlasıyla tutunman, bugün yaşanan sorunları olduğundan daha büyük hissetmene de neden olabilir.

Evliliğin Yaklaşık 12-18 Yıl Sürebilir

Sen evlilikte sevilmek, değer görmek ve özel hissetmek istersin. Partnerinin seni gerçekten gördüğünü ve takdir ettiğini hissettiğin sürece ilişkinin içinde oldukça cömert ve sadık bir eş olabilirsin. Evliliğini sıradan bir ortaklık gibi değil, iki kişinin birbirini desteklediği güçlü bir birliktelik olarak görmek istersin.

Ancak zamanla ilginin azalması seni zorlayabilir. Partnerinin seni artık eskisi kadar merak etmediğini, takdir etmediğini veya ilişkiyi önemsemediğini hissettiğinde gururun devreye girebilir. Asıl problem bazen sevgisizlik değil, sevgiyi yeterince hissetmemek olabilir. Sen “Beni seviyor musun?” sorusundan çok “Beni hâlâ seçiyor musun?” duygusunun peşindesin.

Evliliğin Yaklaşık 15-20 Yıl Sürebilir

Sen evlilik kararını kolay kolay vermeyen, karar verdiğinde ise ilişkiye ciddi yaklaşan birisin. Partnerini seçerken yalnızca aşka değil, hayatın birlikte yürüyüp yürümeyeceğine de bakarsın. Sorumluluk paylaşımı, maddi düzen, güvenilirlik ve gelecek planları senin için oldukça önemli olabilir.

Fakat evlilikte zaman zaman fazla eleştirel davranabilirsin. İlişkiyi daha iyi hale getirmeye çalışırken farkında olmadan partnerine sürekli eksiklerini gösterme riskin var. Sen bunu çoğu zaman “Seni önemsiyorum ve düzeltmek istiyorum” şeklinde algılarken karşı taraf bunu eleştirilmek olarak hissedebilir.

Yine de ilişkinin sorunlarını görmezden gelmek yerine çözmeye çalışan bir yapın var. Bu da uzun vadede büyük bir avantaj. Senin evliliğin büyük romantik anlardan ziyade günlük hayatın küçük detaylarında güçlenir. İki taraf birbirini değiştirmeye çalışmak yerine birbirini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenirse yıllarca sürebilecek sağlam bir birliktelik ortaya çıkabilir.

Evliliğin Yaklaşık 18-25 Yıl Sürebilir

Senin için evlilikte uyum ve huzur çok önemli. Gereksiz tartışmalardan, sert çatışmalardan ve sürekli gerilimden hoşlanmazsın. Partnerinle birlikte karar verebilmek, birbirinizi dinlemek ve ilişkinin romantik tarafını korumak senin için oldukça değerlidir. Bu nedenle evliliğin uzun süre devam etmesi için büyük bir potansiyelin var.

Fakat huzuru korumak adına bazen gerçek düşüncelerini fazla içine atabilirsin. “Şimdi tartışmayalım” diye sustuğun bir konu zamanla büyüyebilir. Özellikle karşı tarafı kırmamak için kendi ihtiyaçlarını sürekli geri plana atarsan bir noktada beklenmedik bir patlama yaşayabilirsin.

Senin uzun süreli evlilik formülün aslında oldukça basit: Barış uğruna kendinden vazgeçmemek. Partnerinle açıkça konuşabildiğin, sorunları halının altına süpürmediğin ve romantizmi canlı tuttuğun sürece uzun yıllar süren bir evlilik yaşayabilirsin. Çünkü ilişkiyi güzelleştirme konusunda doğal bir yeteneğin var.

Evliliğin Ya Yakınlaşır Ya Da Çok Keskin Biter

Senin için ilişkilerde “biraz seviyorum” diye bir şey pek yok. Ya gerçekten bağlanırsın ya da kendini tamamen geri çekersin. Evlilikte de duygusal yakınlık, sadakat ve güven senin için her şeyden önemli olabilir. Partnerine güveniyorsan onun için oldukça güçlü bir eş olursun; fakat güven sarsılırsa toparlamak senin için kolay olmayabilir.

Senin evliliğinin en büyük sınavı kıskançlık, kontrol ve geçmişte yaşananları unutmamak olabilir. Affettiğini söylesen bile bazı şeyleri zihninde uzun süre taşıyabilirsin. Bu da zaman zaman ilişkinin bugününü geçmişte yaşanan olayların gölgesinde bırakabilir.

Fakat güven duygusu sağlam bir evlilik kurulduğunda inanılmaz derecede sadık olabilirsin. Senin için eş olmak, hayatın en özel alanını biriyle paylaşmak demek. Bu yüzden yıldızlar sana belirli bir yıl vermekten çok başka bir şey söylüyor: Senin evliliğin ya çok uzun ve çok derin olur ya da bittiğinde gerçekten bitmiş olur.

Evliliğin Yaklaşık 7-12 Yıl Sürebilir

Senin evlilikte en büyük ihtiyacın özgürlük alanını kaybetmemek. Sevdiğin insanla hayat kurmak istiyorsun ama bu hayatın seni dört duvar arasına sıkıştırmasını istemiyorsun. Seyahat etmek, yeni yerler görmek, arkadaşlarınla vakit geçirmek ve kendi ilgi alanlarını sürdürebilmek senin için önemli.

Bu yüzden aşırı kıskanç veya kontrolcü bir partnerle evlilik seni oldukça hızlı yorabilir. İlişkide sevgi kadar güven de arıyorsun. “Neredesin, kiminlesin, neden böyle yaptın?” gibi sürekli hesap vermek zorunda hissettiğin bir evlilikte duyguların zamanla geri çekilebilir.

Ancak sana alan tanıyan ve hayatı birlikte keşfetmeyi bilen biriyle oldukça eğlenceli bir evlilik yaşayabilirsin. Senin için iyi bir evlilik, özgürlüğün bittiği değil; iki kişinin özgürce birbirini seçmeye devam ettiği bir ilişki. Monotonluğu kırabildiğiniz sürece ilişkin düşündüğünden çok daha uzun sürebilir.

Evliliğin Yaklaşık 25+ Yıl Sürebilir

Sen evliliği ciddi bir karar olarak görürsün. Birlikte hayat kurduğun kişinin güvenilir olması, sorumluluk sahibi olması ve geleceğe senin kadar ciddi bakması önemlidir. Evlilik kararını verdikten sonra yaşanan ilk zorlukta bavulunu toplayıp gitmek yerine sorunu çözmeye çalışma eğilimin daha güçlüdür.

Fakat duygularını ifade etmek konusunda zaman zaman zorlanabilirsin. Sevdiğin kişiye “Seni seviyorum” demekten çok onun hayatını kolaylaştırarak sevgini göstermeyi tercih edebilirsin. Senin için faturayı zamanında ödemek, zor gününde yanında olmak veya geleceğini düşünmek romantik bir davranış olabilir.

Bu yüzden evliliğin yıllar içinde giderek sağlamlaşabilir. Ancak ilişkinin yalnızca sorumluluklardan ibaret hale gelmemesine dikkat etmen gerekir. Evlilik bir proje değil, aynı zamanda duygusal bir ortaklık. Biraz daha spontane davranmayı ve hislerini göstermeyi başarırsan çok uzun ömürlü bir birliktelik yaşayabilirsin.

Evliliğin Yaklaşık 10-15 Yıl Sürebilir

Sen klasik evlilik kalıplarına çok fazla bağlı olmayabilirsin. Senin için önemli olan “insanlar böyle yapıyor” değil, “bizim için hangisi doğru?” sorusu. Partnerinle aynı evde yaşarken bile kendi dünyana, arkadaşlarına ve kişisel alanına sahip olmak isteyebilirsin.

İlişkide en büyük ihtiyacın zihinsel uyum. Partnerinle konuşacak şey bulamadığında veya onun seni anlamadığını hissettiğinde duygusal olarak uzaklaşmaya başlayabilirsin. Üstelik sorun yaşadığında aşırı duygusal bir yüzleşmeden ziyade biraz geri çekilip kendi başına düşünmeyi tercih edebilirsin.

Sana alan tanıyan, farklılıklarını yargılamayan ve seninle arkadaşlık kurabilen biriyle evliliğin oldukça uzun sürebilir. Senin için aşk, birbirine sahip olmak değil; birbirinin hayatında özgürce var olabilmek. Bu denge kurulduğunda evliliğin yıllarca devam edebilir.

Evliliğin Yaklaşık 20-25 Yıl Sürebilir

Sen evlilikte duygusal bağa çok önem verirsin. Partnerinin seni gerçekten anlamasını, hislerini fark etmesini ve aranızdaki bağın yalnızca mantıksal değil duygusal olmasını beklersin. Sevdiğin zaman karşındaki insanın kusurlarını bile görmezden gelebilecek kadar fedakar olabilirsin.

Ancak tam da bu yüzden zaman zaman partnerini olduğundan farklı görebilirsin. İlişkinin başında kafanda oluşturduğun “ideal eş” imajı ile gerçek insan arasında fark olduğunda hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Ayrıca ilişkinin devam etmesi için kendinden fazla ödün vermen de mümkün.

Doğru kişiyle karşılaştığında ise son derece romantik ve bağlı bir eş olabilirsin. Ortak hayaller kurmak, birlikte anılar biriktirmek ve duygusal olarak birbirinize sığınabilmek seni mutlu eder. Senin evliliğinin uzun ömürlü olmasının sırrı, sevginin yanında sınırlarını da koruyabilmen. Kendini kaybetmeden sevebildiğinde çok güçlü bir evlilik kurabilirsin.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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