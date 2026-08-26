Burcuna Göre Seni Gerçekten Tanıyan Kaç Kişi Var?
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Herkes seni tanıdığını düşünüyor olabilir. Kimileri seni eğlenceli, kimileri soğuk, kimileri fazla duygusal, kimileri de “ne yapacağı belli olmayan biri” olarak görüyor. Ama insanların senin hakkında bildikleriyle senin gerçekten olduğun kişiarasında ne kadar fark var?
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Burcuna Göre Seni Gerçekten Tanıyan Kaç Kişi Var?
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