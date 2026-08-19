Sen Hangi Dizinin Ana Karakteri Olurdun?

Bazı insanlar hayatın içinde sadece “yaşıyor” gibi görünür, bazılarıysa sanki her an kameralar onları takip ediyormuş gibi davranır. Başına gelen her olayın bir hikâyeye dönüştüğü, arkadaş grubundaki herkesin hayatını analiz ettiği, aşk hayatında sezon finali üstüne sezon finali yaşadığı insanlar vardır. Belki de sen de onlardan birisin.

Peki sen bir dizinin ana karakteri olsaydın romantik komedinin kaotik kahramanı mı, gücünü herkese kabul ettiren bir sosyete kraliçesi mi, karanlık tarafıyla mücadele eden gizemli biri mi, yoksa herkesin güvendiği ama kendi hayatını çözmeye çalışan başrol mü olurdun?