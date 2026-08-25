Burcuna Göre Aslında Kimsin, Kimi Taklit Ediyorsun?
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Hepimizin içinde biraz “başka biri gibi davranma” hali var. Bazen hayran olduğumuz birinin özgüvenini, bazen arkadaşımızın konuşma tarzını, bazen de izlediğimiz bir karakterin tavırlarını farkında olmadan kendimize adapte ediyoruz. Peki ya senin gerçek karakterinle dışarıya gösterdiğin kişi arasında ne kadar fark var?
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Burcuna Göre Aslında Kimsin, Kimi Taklit Ediyorsun?
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