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Burcuna Göre Aslında Kimsin, Kimi Taklit Ediyorsun?

Burcuna Göre Aslında Kimsin, Kimi Taklit Ediyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 13:43
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Hepimizin içinde biraz “başka biri gibi davranma” hali var. Bazen hayran olduğumuz birinin özgüvenini, bazen arkadaşımızın konuşma tarzını, bazen de izlediğimiz bir karakterin tavırlarını farkında olmadan kendimize adapte ediyoruz. Peki ya senin gerçek karakterinle dışarıya gösterdiğin kişi arasında ne kadar fark var?

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Burcuna Göre Aslında Kimsin, Kimi Taklit Ediyorsun?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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