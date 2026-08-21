En Yalancı Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Hepimizin hayatında gerçeği biraz süslediği, bir detayın üstünü örttüğü ya da “Bunu söylemesem daha iyi” diyerek küçük bir kaçamak yaptığı anlar olmuştur. Peki astrolojiye göre bazı burçlar bunu diğerlerinden daha mı iyi yapıyor?