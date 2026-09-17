Soğanın En Sağlıklısı Beyaz ya da Kırmızı Değil, Bambaşka Bir Türmüş

Kolon kanseri hücrelerinde büyümeyi en güçlü şekilde durduran, 'acı sarı' ve 'Western Yellow' soğan çeşitlerinden elde edilen özütler oldu; karaciğer kanseri hücrelerinde ise bu iki çeşide ek olarak arpacık soğan da en etkili sonucu verdi. Liu, daha yumuşak ve tatlı soğan çeşitlerinin son yıllarda daha çok tercih edilmesine rağmen aslında acı ve keskin kokulu soğanların daha fazla flavonoid içerdiğini ve bu nedenle sağlığa daha faydalı olduğunu vurguluyor. Flavonoid tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kanser riskini azaltmayla ilişkilendirildiğini hatırlatan araştırmacılar, soğanın günlük beslenmede küçümsenmemesi gereken bir yeri olduğunun altını çiziyor.