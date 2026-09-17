Soğanın En Sağlıklısı Beyaz ya da Kırmızı Değil, Bambaşka Bir Türmüş
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Soğan mutfaklarımızın vazgeçilmezi ama hangi türünün sağlığa daha faydalı olduğu uzun süredir merak konusuydu. Cornell Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı kapsamlı bir araştırma, bu sorunun cevabını netleştirdi. Sonuç, beyaz ya da kırmızı soğan değil, çok daha farklı bir tür çıktı.
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Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü'nden Doç. Dr. Rui Hai Liu liderliğindeki ekip, 10 farklı soğan çeşidini ve arpacık soğanı laboratuvarda karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre en yüksek antioksidan ve kanser karşıtı bileşen içeriğine sahip olan tür arpacık soğan çıktı.
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Araştırmacılar, kolon ve karaciğer kanseri hücreleri üzerinde yaptıkları testlerde de dikkat çekici sonuçlara ulaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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