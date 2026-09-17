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Soğanın En Sağlıklısı Beyaz ya da Kırmızı Değil, Bambaşka Bir Türmüş

Soğanın En Sağlıklısı Beyaz ya da Kırmızı Değil, Bambaşka Bir Türmüş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 15:42
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Soğan mutfaklarımızın vazgeçilmezi ama hangi türünün sağlığa daha faydalı olduğu uzun süredir merak konusuydu. Cornell Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı kapsamlı bir araştırma, bu sorunun cevabını netleştirdi. Sonuç, beyaz ya da kırmızı soğan değil, çok daha farklı bir tür çıktı.

İşte detaylar...

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Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü'nden Doç. Dr. Rui Hai Liu liderliğindeki ekip, 10 farklı soğan çeşidini ve arpacık soğanı laboratuvarda karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre en yüksek antioksidan ve kanser karşıtı bileşen içeriğine sahip olan tür arpacık soğan çıktı.

Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü'nden Doç. Dr. Rui Hai Liu liderliğindeki ekip, 10 farklı soğan çeşidini ve arpacık soğanı laboratuvarda karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre en yüksek antioksidan ve kanser karşıtı bileşen içeriğine sahip olan tür arpacık soğan çıktı.

Çalışmaya göre arpacık soğanın yanı sıra ABD'nin batı eyaletlerinde yetiştirilen sarı bir tür olan 'Western Yellow', keskin ve baskın kokusuyla bilinen 'acı sarı' soğan çeşidi ve kırmızı kabuklu 'Kuzey Kırmızısı' soğanı da diğerlerine kıyasla çok daha zengin bir fenolik ve flavonoid içeriğine sahip. Liu, tatlılığıyla bilinen ve ABD'nin Georgia eyaletinde yetişen 'Vidalia' soğanıyla kıyaslandığında arpacık soğanın altı kat daha fazla fenolik bileşik taşıdığını belirtiyor.

Araştırmacılar, kolon ve karaciğer kanseri hücreleri üzerinde yaptıkları testlerde de dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Araştırmacılar, kolon ve karaciğer kanseri hücreleri üzerinde yaptıkları testlerde de dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Kolon kanseri hücrelerinde büyümeyi en güçlü şekilde durduran, 'acı sarı' ve 'Western Yellow' soğan çeşitlerinden elde edilen özütler oldu; karaciğer kanseri hücrelerinde ise bu iki çeşide ek olarak arpacık soğan da en etkili sonucu verdi. Liu, daha yumuşak ve tatlı soğan çeşitlerinin son yıllarda daha çok tercih edilmesine rağmen aslında acı ve keskin kokulu soğanların daha fazla flavonoid içerdiğini ve bu nedenle sağlığa daha faydalı olduğunu vurguluyor. Flavonoid tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kanser riskini azaltmayla ilişkilendirildiğini hatırlatan araştırmacılar, soğanın günlük beslenmede küçümsenmemesi gereken bir yeri olduğunun altını çiziyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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