İspanya Süper Kupası'nın Stat Takvimi Belli Oldu: Yarı Finaller ve Final Üç Büyüklerin Sahasında
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2027 İspanya Süper Kupası'nın stat takvimi netleşti: 2-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak turnuvada yarı finaller ve final üç ayrı stadyuma dağıtıldı. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda ilk yarı final 2 Şubat'ta Fenerbahçe'nin Chobani Stadyumu'nda, ikinci yarı final 3 Şubat'ta Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda, final ise 6 Şubat'ta Galatasaray'ın RAMS Park'ında oynanacak. Daha önce organizasyonun tek bir stadyumda, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağı açıklanmıştı; plan artık İstanbul'un üç büyük kulübünün sahasını da kapsayacak şekilde genişledi.
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İlk Yarı Final Chobani Stadyumu'nda: Barcelona - Atletico Madrid
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İkinci Yarı Final Tüpraş Stadyumu'na Çıktı: Real Madrid - Real Sociedad
Final RAMS Park'ta: Organizasyona Suudi Arabistan'dan Sponsorluk Desteği
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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