İspanya Süper Kupası'nın Stat Takvimi Belli Oldu: Yarı Finaller ve Final Üç Büyüklerin Sahasında

Kupanın kaderini belirleyecek final, 6 Şubat'ta Galatasaray'ın yaklaşık 53 bin kişilik RAMS Park'ında oynanacak. Organizasyon Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve ticari hakları yöneten Sela iş birliğiyle düzenleniyor; Suudi Arabistan'ın eğlence kuruluşu Riyadh Season da etkinliğe sponsor oldu. Riyadh Season Başkanı Turki Alalshikh, organizasyon için 'muhteşem bir etkinlik yaratacağını' ve Şubat ayında sürpriz isimlerin de sahneye çıkacağını söyledi.

Turnuva, 2021'deki pandemi istisnası dışında 2020'den bu yana hep Suudi Arabistan'da (Cidde ya da Riyad) oynanıyordu; 2027 organizasyonu turnuvanın altı yıl aradan sonra ilk kez farklı bir ülkeye taşınması anlamına geliyor. İstanbul, ev sahipliği için 7 farklı ülkenin teklifi arasından seçildi. Bilet satış takvimi ve maç saatleri henüz açıklanmadı.