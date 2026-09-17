article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İspanya Süper Kupası'nın Stat Takvimi Belli Oldu: Yarı Finaller ve Final Üç Büyüklerin Sahasında

İspanya Süper Kupası'nın Stat Takvimi Belli Oldu: Yarı Finaller ve Final Üç Büyüklerin Sahasında

Real Madrid İspanya Süper Kupa
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 15:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2027 İspanya Süper Kupası'nın stat takvimi netleşti: 2-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak turnuvada yarı finaller ve final üç ayrı stadyuma dağıtıldı. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda ilk yarı final 2 Şubat'ta Fenerbahçe'nin Chobani Stadyumu'nda, ikinci yarı final 3 Şubat'ta Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda, final ise 6 Şubat'ta Galatasaray'ın RAMS Park'ında oynanacak. Daha önce organizasyonun tek bir stadyumda, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağı açıklanmıştı; plan artık İstanbul'un üç büyük kulübünün sahasını da kapsayacak şekilde genişledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk Yarı Final Chobani Stadyumu'nda: Barcelona - Atletico Madrid

İlk Yarı Final Chobani Stadyumu'nda: Barcelona - Atletico Madrid

Turnuvanın ilk yarı finali 2 Şubat'ta Fenerbahçe'nin yaklaşık 48 bin kişilik Chobani Stadyumu'nda (Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi) oynanacak. Bu maçta Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki stat, 2009'da Shakhtar Donetsk'in Werder Bremen'i yendiği UEFA Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı. Chobani, stadın isim sponsorluğunu 2025 yazında 5+5 sezonluk ve sezon başına 10 milyon euroluk bir anlaşmayla almıştı.

İkinci Yarı Final Tüpraş Stadyumu'na Çıktı: Real Madrid - Real Sociedad

İkinci Yarı Final Tüpraş Stadyumu'na Çıktı: Real Madrid - Real Sociedad

3 Şubat'taki ikinci yarı finalde Real Madrid ile Real Sociedad, Beşiktaş'ın yaklaşık 42 bin kişilik Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Stat, 2019'da Liverpool-Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline de ev sahipliği yapmıştı; bu yeni organizasyonla uluslararası bir kupa mücadelesine ikinci kez sahne oluyor. Stat, 2016'da açıldığında önce Vodafone Arena, ardından Vodafone Park adlarını taşımış, 2023'te Tüpraş'la yapılan sponsorluk anlaşmasıyla bugünkü ismini almıştı.

Final RAMS Park'ta: Organizasyona Suudi Arabistan'dan Sponsorluk Desteği

Final RAMS Park'ta: Organizasyona Suudi Arabistan'dan Sponsorluk Desteği

Kupanın kaderini belirleyecek final, 6 Şubat'ta Galatasaray'ın yaklaşık 53 bin kişilik RAMS Park'ında oynanacak. Organizasyon Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve ticari hakları yöneten Sela iş birliğiyle düzenleniyor; Suudi Arabistan'ın eğlence kuruluşu Riyadh Season da etkinliğe sponsor oldu. Riyadh Season Başkanı Turki Alalshikh, organizasyon için 'muhteşem bir etkinlik yaratacağını' ve Şubat ayında sürpriz isimlerin de sahneye çıkacağını söyledi.

Turnuva, 2021'deki pandemi istisnası dışında 2020'den bu yana hep Suudi Arabistan'da (Cidde ya da Riyad) oynanıyordu; 2027 organizasyonu turnuvanın altı yıl aradan sonra ilk kez farklı bir ülkeye taşınması anlamına geliyor. İstanbul, ev sahipliği için 7 farklı ülkenin teklifi arasından seçildi. Bilet satış takvimi ve maç saatleri henüz açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın