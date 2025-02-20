onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Öncesinde RAMS Park Zemininin Son Durumu

Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Öncesinde RAMS Park Zemininin Son Durumu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.02.2025 - 19:15

İstanbul'da etkili olan kar yağışı 'Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelenir mi?' sorusunu akıllara getirirken mücadele öncesinde stadyum zemininin son durumunu aktarıldı. Yeşil sahada herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmedi fakat kar yağışı başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısa sürede beyaza bürünen İstanbul'da okullar tatil olurken Galatasaray'ın maçı da gündemdeki yerini aldı

Kısa sürede beyaza bürünen İstanbul'da okullar tatil olurken Galatasaray'ın maçı da gündemdeki yerini aldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında saat 20.45'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edecek sarı-kırmızılı temsilcimizin stadyumunun zemini merak konusu oldu.

Ertelenme iddiası vardı

Ertelenme iddiası vardı

19 Şubat'ta İstanbul'a gelen konuk ekibin akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda kar yağışının etkisi daha net görülmüştü. Basına yansıyan fotoğraflar sonrası mücadelenin başka bir tarihe alınıp alınmayacağı konuşulur olmuştu.

Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok

Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok

Maça çok az bir süre kala stadyumda maç için tüm koşulların sağlandığı görüldü fakat hafif kar yağışı başladı.

Stadyumda son durum 👇

İlk 11'ler 👇

İlk 11'ler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nadirgelisenosasunaatağı

Twitter gs stadının hazır olmamasıyla alakalı çalkalanıyor. Fenerin başka işi yok gs ile kafayı bozmuş. Halbuki bu akşam onların da maçı var ve garanti gözüy... Devamını Gör

ozzymandias27

Pazartesi görürler bizim stadın çimlerini:)