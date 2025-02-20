Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Öncesinde RAMS Park Zemininin Son Durumu
Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Öncesinde RAMS Park Zemininin Son Durumu
İstanbul'da etkili olan kar yağışı 'Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelenir mi?' sorusunu akıllara getirirken mücadele öncesinde stadyum zemininin son durumunu aktarıldı. Yeşil sahada herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmedi fakat kar yağışı başladı.
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Kısa sürede beyaza bürünen İstanbul'da okullar tatil olurken Galatasaray'ın maçı da gündemdeki yerini aldı
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Ertelenme iddiası vardı
Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok
Stadyumda son durum 👇
İlk 11'ler 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Twitter gs stadının hazır olmamasıyla alakalı çalkalanıyor. Fenerin başka işi yok gs ile kafayı bozmuş. Halbuki bu akşam onların da maçı var ve garanti gözüy... Devamını Gör
Pazartesi görürler bizim stadın çimlerini:)