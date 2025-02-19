F1 Tutkunları Buraya: Yarış Pistlerine Ne Kadar Hakim Olduğunu Ölçüyoruz
F1 Tutkunları Buraya: Yarış Pistlerine Ne Kadar Hakim Olduğunu Ölçüyoruz
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1. Spa-Francorchamps pistinin en ünlü virajı hangisidir?
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2. Tarihteki ilk gece yarışı nerede yapılmıştır?
3. Monaco Grand Prix’sinin yapıldığı ünlü pistin adı nedir?
4. 2025 sezonu takvimindeki en uzun pist hangisidir?
5. Las Vegas Grand Prix’sinin yapıldığı pistin özelliği nedir?
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6. Interlagos olarak da bilinen pist hangi ülkededir?
7. Hangi pistte 'Wall of Champions' (Şampiyonlar Duvarı) olarak bilinen ünlü bir duvar bulunur?
8. Takvimdeki en fazla düzlük içeren pistlerden biridir ve aşırı yüksek hızlara ulaşılır. Bu pistin adı nedir?
9. Suzuka Pisti hangi özelliğiyle ünlüdür?
10. "Kırmızı Boğa" (Red Bull Ring) olarak da bilinen pistin bir diğer adı nedir?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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