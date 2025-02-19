onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Formula 1
F1 Tutkunları Buraya: Yarış Pistlerine Ne Kadar Hakim Olduğunu Ölçüyoruz

F1 Tutkunları Buraya: Yarış Pistlerine Ne Kadar Hakim Olduğunu Ölçüyoruz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.02.2025 - 15:50

Formula 1’i izlemek kadar pistlerini de iyi tanımak gerçek bir F1 hayranı olmanın olmazsa olmazlarından! Monaco’nun dar sokaklarından Spa’nın efsanevi virajına kadar, bu sporu özel kılan birçok ikonik pist var. Peki, sen bunlara ne kadar hakimsin? Hazırsan sorularımız geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Spa-Francorchamps pistinin en ünlü virajı hangisidir?

1. Spa-Francorchamps pistinin en ünlü virajı hangisidir?

2. Tarihteki ilk gece yarışı nerede yapılmıştır?

2. Tarihteki ilk gece yarışı nerede yapılmıştır?

3. Monaco Grand Prix’sinin yapıldığı ünlü pistin adı nedir?

3. Monaco Grand Prix’sinin yapıldığı ünlü pistin adı nedir?

4. 2025 sezonu takvimindeki en uzun pist hangisidir?

4. 2025 sezonu takvimindeki en uzun pist hangisidir?

5. Las Vegas Grand Prix’sinin yapıldığı pistin özelliği nedir?

5. Las Vegas Grand Prix’sinin yapıldığı pistin özelliği nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Interlagos olarak da bilinen pist hangi ülkededir?

6. Interlagos olarak da bilinen pist hangi ülkededir?

7. Hangi pistte 'Wall of Champions' (Şampiyonlar Duvarı) olarak bilinen ünlü bir duvar bulunur?

7. Hangi pistte 'Wall of Champions' (Şampiyonlar Duvarı) olarak bilinen ünlü bir duvar bulunur?

8. Takvimdeki en fazla düzlük içeren pistlerden biridir ve aşırı yüksek hızlara ulaşılır. Bu pistin adı nedir?

8. Takvimdeki en fazla düzlük içeren pistlerden biridir ve aşırı yüksek hızlara ulaşılır. Bu pistin adı nedir?

9. Suzuka Pisti hangi özelliğiyle ünlüdür?

9. Suzuka Pisti hangi özelliğiyle ünlüdür?

10. "Kırmızı Boğa" (Red Bull Ring) olarak da bilinen pistin bir diğer adı nedir?

10. "Kırmızı Boğa" (Red Bull Ring) olarak da bilinen pistin bir diğer adı nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın