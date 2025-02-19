F1 Tutkunları Buraya: Yarış Pistlerine Ne Kadar Hakim Olduğunu Ölçüyoruz

Formula 1’i izlemek kadar pistlerini de iyi tanımak gerçek bir F1 hayranı olmanın olmazsa olmazlarından! Monaco’nun dar sokaklarından Spa’nın efsanevi virajına kadar, bu sporu özel kılan birçok ikonik pist var. Peki, sen bunlara ne kadar hakimsin? Hazırsan sorularımız geliyor.