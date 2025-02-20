Tartışmaların Odağındaki İsim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz Karar!
Tartışmaların Odağındaki İsim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz Karar!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçı için aldıkları yabancı hakem kararı üzerine Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında açıklamalarda bulunacak. Hacıosmanoğlu'nun konuk olacağı program, 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de futbolseverlerle buluşacak.
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Derbi Sloven hakem Slavko Vincic'in olmuştu
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Atama tartışma yaratmıştı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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