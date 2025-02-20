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Tartışmaların Odağındaki İsim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz Karar!

Tartışmaların Odağındaki İsim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz Karar!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.02.2025 - 17:30

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçı için aldıkları yabancı hakem kararı üzerine Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında açıklamalarda bulunacak. Hacıosmanoğlu'nun konuk olacağı program, 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de futbolseverlerle buluşacak.

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Derbi Sloven hakem Slavko Vincic'in olmuştu

Derbi Sloven hakem Slavko Vincic'in olmuştu

Süper Lig'in 2024-2025 sezonu başından bu yana özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yerli hakemlerden memnun olmadıklarını dile getirmesi sonucunda TFF, iki takım arasında oynanacak dev karşılaşmaya yabancı hakem vermişti. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelede düdük çalacak ismin Slavko Vincic olacağı açıklanmıştı.

Atama tartışma yaratmıştı

Atama tartışma yaratmıştı

Dikkat çeken kararın ardından TFF Başkanı'nın birkaç ay önce yapmış olduğu 'Ben olduğum sürece yabancı hakem görev yapmayacak' açıklaması sosyal medyada sıkça kendine yer bulmuştu.

Canlı yayına çıkıyor

Canlı yayına çıkıyor

Hacıosmanoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere canlı yayında yanıt verme kararı aldı. Başkan, 21 Şubat Cuma (yarın) saat 20.00'de Habertürk TV ve HT Spor ekranlarında olacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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