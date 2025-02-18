Sıralamayı Yaptı: Yapay Zeka Süper Lig Şampiyonunu Duyurdu

Ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek de takımlar için büyük önem taşıyor. Yapılan tahmine göre sezon sonunda Beşiktaş ligi 64 puanla üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi bileti alacak. En büyük sürprizlerden biri ise Samsunspor’un yaşaması beklenen yükseliş. Kırmız-beyazlıların sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi’ne katılacağı tahmin ediliyor.