Sıralamayı Yaptı: Yapay Zeka Süper Lig Şampiyonunu Duyurdu
Sıralamayı Yaptı: Yapay Zeka Süper Lig Şampiyonunu Duyurdu
24 Şubat’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbol veri analiz platformu Euro Club Index, sezon sonuna dair dikkat çeken tahminini paylaştı. Takımların alacağı muhtemel puanlar belirlendi, şampiyon ortaya çıktı. İşte analizin detayları 👇(NTVSPOR)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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