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Sıralamayı Yaptı: Yapay Zeka Süper Lig Şampiyonunu Duyurdu

Sıralamayı Yaptı: Yapay Zeka Süper Lig Şampiyonunu Duyurdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.02.2025 - 21:34

24 Şubat’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbol veri analiz platformu Euro Club Index, sezon sonuna dair dikkat çeken tahminini paylaştı. Takımların alacağı muhtemel puanlar belirlendi, şampiyon ortaya çıktı. İşte analizin detayları 👇(NTVSPOR)

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Küme düşme hattı belli oldu

Küme düşme hattı belli oldu

Ligin alt sıralarında büyük bir mücadele yaşanırken, Euro Club Index’in öngörüsüne göre Süper Lig’e veda edecek dört takım sırasıyla Kayserispor, Bodrum FK, Hatayspor ve Adana Demirspor olacak.

Avrupa bileti alacak takımlar

Avrupa bileti alacak takımlar

Ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek de takımlar için büyük önem taşıyor. Yapılan tahmine göre sezon sonunda Beşiktaş ligi 64 puanla üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi bileti alacak. En büyük sürprizlerden biri ise Samsunspor’un yaşaması beklenen yükseliş. Kırmız-beyazlıların sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi’ne katılacağı tahmin ediliyor.

Şampiyonluk senaryosu

Şampiyonluk senaryosu

Sezonun en kritik dönemine girilirken, şampiyonluk yarışının iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçeceği zaten kesinleşmiş durumda. Euro Club Index’in tahminine göre Fenerbahçe sezonu 90 puanla ikinci sırada tamamlayacak. Liderlik koltuğuna oturan takım ise 94 puanla Galatasaray olacak. (Fenerbahçe'nin mevcut puanı 57, Galatasaray'ın 63)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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