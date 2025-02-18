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Jose Mourinho Juventus'un Yıldız Golcüsü Dusan Vlahovic'in Peşinde!

Jose Mourinho Juventus'un Yıldız Golcüsü Dusan Vlahovic'in Peşinde!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.02.2025 - 19:46

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun 25 yaşındaki oyuncuyu takımda görmek istediği aktarıldı.

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Fenerbahçe yeni bir golcü arayışında

Fenerbahçe yeni bir golcü arayışında

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Europa Calcio'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Juventus’un yıldız forvetini transfer listesine ekledi.

Hedef Dusan Vlahovic

Hedef Dusan Vlahovic

Tadic'in milli takımdan arkadaşı olan 25 yaşında golcü oyuncunun geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübüyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti. Bu duruma sebep olan konunun ise futbolcunun özel hayatı olduğu aktarılmıştı. Yaşananlardan sonra Vlahovic'in takımdan ayrılmak istediği belirtilmişti.

2026 yazında sözleşmesi bitiyor

2026 yazında sözleşmesi bitiyor

Juventus'un Vlahovic için 25-30 milyon euro arasında bir bonservis beklediği,  Fenerbahçe’nin ise bu tutarı ödemeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Yorumcu Serdar Ali Çelikler de NEO SPOR'da sarı-lacivertli ekibin bu transfer için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını açıklamıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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