Jose Mourinho Juventus'un Yıldız Golcüsü Dusan Vlahovic'in Peşinde!

Juventus'un Vlahovic için 25-30 milyon euro arasında bir bonservis beklediği, Fenerbahçe’nin ise bu tutarı ödemeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Yorumcu Serdar Ali Çelikler de NEO SPOR'da sarı-lacivertli ekibin bu transfer için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını açıklamıştı.