Jose Mourinho Juventus'un Yıldız Golcüsü Dusan Vlahovic'in Peşinde!
Jose Mourinho Juventus'un Yıldız Golcüsü Dusan Vlahovic'in Peşinde!
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun 25 yaşındaki oyuncuyu takımda görmek istediği aktarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe yeni bir golcü arayışında
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hedef Dusan Vlahovic
2026 yazında sözleşmesi bitiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın