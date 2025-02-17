Eşsiz İstatistik: Galatasaray'dan Süper Lig Tarihine Geçen Başarı
Eşsiz İstatistik: Galatasaray'dan Süper Lig Tarihine Geçen Başarı
Süper Lig'de liderliği kaybetmese de yılbaşından bu yana istikrarsız oyunla taraftarının tepkisini çeken Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, muhteşem bir başarı yakaladı.
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Süper Lig’in 24. haftasında karşılaştığı Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, lig tarihine geçti.
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Sarı-kırmızlılar, geçmiş sezonlarda hiç görülmemiş bir istatistik yakaladı.
Opta verilerine göre Okan Buruk ve öğrencileri, ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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