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Eşsiz İstatistik: Galatasaray'dan Süper Lig Tarihine Geçen Başarı

Eşsiz İstatistik: Galatasaray'dan Süper Lig Tarihine Geçen Başarı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.02.2025 - 23:45

Süper Lig'de liderliği kaybetmese de yılbaşından bu yana istikrarsız oyunla taraftarının tepkisini çeken Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, muhteşem bir başarı yakaladı.

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Süper Lig’in 24. haftasında karşılaştığı Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, lig tarihine geçti.

Süper Lig’in 24. haftasında karşılaştığı Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, lig tarihine geçti.

Sarı-kırmızlılar, geçmiş sezonlarda hiç görülmemiş bir istatistik yakaladı.

Sarı-kırmızlılar, geçmiş sezonlarda hiç görülmemiş bir istatistik yakaladı.

Opta verilerine göre Okan Buruk ve öğrencileri, ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Opta verilerine göre Okan Buruk ve öğrencileri, ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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