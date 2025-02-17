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Mert Hakan Yandaş Derbi Öncesinde Annesine Galatasaray Uyarısında Bulundu

Mert Hakan Yandaş Derbi Öncesinde Annesine Galatasaray Uyarısında Bulundu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.02.2025 - 19:31

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş'tan annesine Galatasaray yasağı geldi. Sarı-lacivertli taraftarların kendisine 'komutan' lakabı taktığı futbolcu, ezeli rakiplerine karşı olan hırsını bir kez daha sosyal medyada ortaya çıkardı.

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24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusuyken Mert Hakan kendini hatırlattı.

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusuyken Mert Hakan kendini hatırlattı.

Son yıllardaki gergin geçen maçların odak noktasındaki isim, Instagram hesabından Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafını paylaştı.

Son yıllardaki gergin geçen maçların odak noktasındaki isim, Instagram hesabından Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafını paylaştı.

2020 yılından bu yana çubuklu formayla sahaya çıkan orta sahanın annesi Beren Yandaş, oğlunun bu paylaşımının altına nazar boncuğu, dua eden eller ve kırmızı kalp emojilerini bıraktı.

2020 yılından bu yana çubuklu formayla sahaya çıkan orta sahanın annesi Beren Yandaş, oğlunun bu paylaşımının altına nazar boncuğu, dua eden eller ve kırmızı kalp emojilerini bıraktı.

Mert Hakan da annesinin bu yorumuna "Anneciğim kırmızı kalp kullanmıyoruz" şeklinde yanıt verdi. 👇

Mert Hakan da annesinin bu yorumuna "Anneciğim kırmızı kalp kullanmıyoruz" şeklinde yanıt verdi. 👇

Yandaş'ın annesine cevabı kendi taraftarından destek görürken Galatasaraylılardan ise tepki aldı 👇

Yandaş'ın annesine cevabı kendi taraftarından destek görürken Galatasaraylılardan ise tepki aldı 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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