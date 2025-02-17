Mert Hakan Yandaş Derbi Öncesinde Annesine Galatasaray Uyarısında Bulundu

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş'tan annesine Galatasaray yasağı geldi. Sarı-lacivertli taraftarların kendisine 'komutan' lakabı taktığı futbolcu, ezeli rakiplerine karşı olan hırsını bir kez daha sosyal medyada ortaya çıkardı.