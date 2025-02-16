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Osasuna Maçında Isınmaya Gönderilen Arda Güler Oyuna Alınmayınca Tepkiler Yükseldi

Osasuna Maçında Isınmaya Gönderilen Arda Güler Oyuna Alınmayınca Tepkiler Yükseldi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.02.2025 - 15:18

Real Madrid, 10 kişi tamamladığı Osasuna deplasmanından bir puanla dönerken maçın en dikkat çekici anlarından biri Jude Bellingham'ın hakemle olan tartışmasıydı. Şampiyonluk yolunda yapılan hatada göze çarpan diğer bir konu ise Arda Güler'in oynatılmamasıydı.

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Carlo Ancelotti'nin sakatlıklardan dolayı bir dönem sıkça ilk 11'de şans verdiği milli futbolcumuz Arda Güler, yıldız isimlerin takıma dönmesiyle yine yedek kulübesinden çıkamaz oldu.

Carlo Ancelotti'nin sakatlıklardan dolayı bir dönem sıkça ilk 11'de şans verdiği milli futbolcumuz Arda Güler, yıldız isimlerin takıma dönmesiyle yine yedek kulübesinden çıkamaz oldu.

19 yaşındaki genç yetenek, 1-1 biten Osasuna maçında da tercih edilmedi.

19 yaşındaki genç yetenek, 1-1 biten Osasuna maçında da tercih edilmedi.

Ancelotti, basın toplantısında "neden genç isimlere şans vermediniz? sorusuna "dinamikleri değiştirmek istemedim" yanıtını verdi.

Ancelotti, basın toplantısında "neden genç isimlere şans vermediniz? sorusuna "dinamikleri değiştirmek istemedim" yanıtını verdi.

Milli futbolcu, karşılaşmanın son bölümünde 10 dakika ısınıp daha sonra yedek kulübesine geri dönmek zorunda kaldı 👇

Yaşananların ardından sosyal medyada hem Ancelotti'ye hem de Arda'ya tepkiler yükseldi 👇

Yaşananların ardından sosyal medyada hem Ancelotti'ye hem de Arda'ya tepkiler yükseldi 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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