Osasuna Maçında Isınmaya Gönderilen Arda Güler Oyuna Alınmayınca Tepkiler Yükseldi

Real Madrid, 10 kişi tamamladığı Osasuna deplasmanından bir puanla dönerken maçın en dikkat çekici anlarından biri Jude Bellingham'ın hakemle olan tartışmasıydı. Şampiyonluk yolunda yapılan hatada göze çarpan diğer bir konu ise Arda Güler'in oynatılmamasıydı.