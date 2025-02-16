UEFA'nın 5 Elit Hakemi Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İçin Gündemde

'TFF, yönetim kurulu toplantısında konuyu masaya yatırdı ve MHK'ye 'Arayışlara başlayın' dedi. MHK, UEFA'nın elit 5 hakemi için çalışma yapıyor. İsim üzerinde 'Tartışma olmasın' diye de en iyisi isteniyor. Şimdi TFF de bu kararı almak için iki kulüpten resmi yazı talep ediyor. Başvurunun altında da ıslak imza olacak. Çünkü maçta yaşanacak bombaların sorumluluğunu üzerinden atmak istiyor. Diyecek ki 'Siz istediniz ben de getirdim.'