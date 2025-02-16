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UEFA'nın 5 Elit Hakemi Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İçin Gündemde

UEFA'nın 5 Elit Hakemi Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İçin Gündemde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.02.2025 - 12:45

Nasıl sonuçlanacağı büyük merak uyandıran Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Dev maç öncesinde MKH'ya yabancı hakem için 'Arayışlara başlayın' denildiği öne sürüldü. Mücadelede düdük çalacak isim için iki takımdan da onay alınacağı ifade edildi.

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini kimin yöneteceğine dair belirsizlikler sürüyor.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini kimin yöneteceğine dair belirsizlikler sürüyor.

Son zamanda gündemden düşmeyen hakem memnuniyetsizliği sonrası VAR'ın yanı sıra düdük çalacak hakemin de yabancı olması gerektiği gündeme gelmişti.

Son zamanda gündemden düşmeyen hakem memnuniyetsizliği sonrası VAR'ın yanı sıra düdük çalacak hakemin de yabancı olması gerektiği gündeme gelmişti.

Ancak TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, böyle durumun söz konusu olmadığını sezon sonuna kadar yerli isimlerle devam edileceğini dile getirmişti.

Ancak TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, böyle durumun söz konusu olmadığını sezon sonuna kadar yerli isimlerle devam edileceğini dile getirmişti.

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, TFF'nin yönetim kurulu toplantısında MHK'ya yabancı hakem için "Arayışlara başlayın" dediğini paylaştı.

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, TFF'nin yönetim kurulu toplantısında MHK'ya yabancı hakem için "Arayışlara başlayın" dediğini paylaştı.

Özbostan'ın haberi 👇

Özbostan'ın haberi 👇

'TFF,  yönetim kurulu toplantısında konuyu masaya yatırdı ve MHK'ye 'Arayışlara başlayın' dedi. MHK, UEFA'nın elit 5 hakemi için çalışma yapıyor. İsim üzerinde 'Tartışma olmasın' diye de en iyisi isteniyor. Şimdi TFF de bu kararı almak için iki kulüpten resmi yazı talep ediyor. Başvurunun altında da ıslak imza olacak. Çünkü maçta yaşanacak bombaların sorumluluğunu üzerinden atmak istiyor. Diyecek ki 'Siz istediniz ben de getirdim.' 

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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beyaz duman

TFF ye gidecek olan Okan Buruk ıslak imzalı kağıtta “Futbola Yabancı Hakem” Halil Umut Meler ismi çıkar 😅

Berk

Bizim vasıfsızlardan daha iyi yönetir ama kesinlikle o hakemde hata yapacak ve yine eleştirilecek. Olay aslında hatanın dürüst hata olduğuna inandırmak yoksa... Devamını Gör