UEFA'nın 5 Elit Hakemi Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İçin Gündemde
UEFA'nın 5 Elit Hakemi Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İçin Gündemde
Nasıl sonuçlanacağı büyük merak uyandıran Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Dev maç öncesinde MKH'ya yabancı hakem için 'Arayışlara başlayın' denildiği öne sürüldü. Mücadelede düdük çalacak isim için iki takımdan da onay alınacağı ifade edildi.
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini kimin yöneteceğine dair belirsizlikler sürüyor.
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Son zamanda gündemden düşmeyen hakem memnuniyetsizliği sonrası VAR'ın yanı sıra düdük çalacak hakemin de yabancı olması gerektiği gündeme gelmişti.
Ancak TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, böyle durumun söz konusu olmadığını sezon sonuna kadar yerli isimlerle devam edileceğini dile getirmişti.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, TFF'nin yönetim kurulu toplantısında MHK'ya yabancı hakem için "Arayışlara başlayın" dediğini paylaştı.
Özbostan'ın haberi 👇
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