Carlo Ancelotti Kırmızı Kart Gören Futbolcusu Jude Bellingham'ı Savundu
Carlo Ancelotti Kırmızı Kart Gören Futbolcusu Jude Bellingham'ı Savundu
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Osasuna maçının ardından Jude Bellingham'ın oyundan atılmasıyla ilgili konuştu. İtalyan çalıştırıcı, hakemin yıldız orta sahayı yanlış anladığını ve gösterdiği kırmızı kartın doğru olmadığını belirtti.
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İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Osasuna'ya konuk olan lider Real Madrid, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.
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Fakat sonuçtan çok eflatun-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Jude Bellingham'ın 39. dakikada direkt kırmız kartla oyundan atılması konuşuldu.
Bir pozisyon sonrası hakem Munuera ile sözlü tartışmaya giren yıldız orta sahaya destek Ancelotti'den geldi.
Tecrübeli teknik adam, müsabakanın ardından "Hakemin Bellingham'ın İngilizcesini anlamadığını düşünüyorum. Bellingham, “F..k off” dedi, “f..k you”değil. İkisi çok farklı." açıklamasında bulundu.
Real Madrid TV'de de karşılaşmaya dair "Bu kirlenmiş ligde, VAR bizi şampiyon yapmamak için uğraşıyor. Hakem amacına ulaştı ve Real Madrid kazanamadı." denildi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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