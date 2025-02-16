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Sporting Lizbon’un Kendi Kalesine Attığı Gol Bahis Tartışmalarını Alevlendirdi

Sporting Lizbon’un Kendi Kalesine Attığı Gol Bahis Tartışmalarını Alevlendirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.02.2025 - 08:42

Portekiz Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon - Arouca karşılaşmasında yaşanan ilginç an, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sporting’in defans oyuncusu St.Juste'nin geri pasında kaleci Rui Silva'nın kendi kalesine attığı gol, sosyal medyada 'şike mi var?' sorularını gündeme getirdi.

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Portekiz Premier Ligi'nde 51 puanla lider Sporting Lizbon, 22. haftada 23 puanlı Arouca'yı konuk etti.

Portekiz Premier Ligi'nde 51 puanla lider Sporting Lizbon, 22. haftada 23 puanlı Arouca'yı konuk etti.

Ev sahibinin galibiyetine kesin gözüyle bakılan mücadele, 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Ev sahibinin galibiyetine kesin gözüyle bakılan mücadele, 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Deplasman ekibinin ilk golü 8. dakikada Sporting'in file bekçisi Rui Silva'nın topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi.

İlginç pozisyonun ardından sosyal medyada "şike" konusu kendine yer buldu 👇

İlginç pozisyonun ardından sosyal medyada "şike" konusu kendine yer buldu 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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