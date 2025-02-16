Sporting Lizbon’un Kendi Kalesine Attığı Gol Bahis Tartışmalarını Alevlendirdi
Sporting Lizbon’un Kendi Kalesine Attığı Gol Bahis Tartışmalarını Alevlendirdi
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Portekiz Premier Ligi'nde 51 puanla lider Sporting Lizbon, 22. haftada 23 puanlı Arouca'yı konuk etti.
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Ev sahibinin galibiyetine kesin gözüyle bakılan mücadele, 2-2'lik beraberlikle noktalandı.
Deplasman ekibinin ilk golü 8. dakikada Sporting'in file bekçisi Rui Silva'nın topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi.
İlginç pozisyonun ardından sosyal medyada "şike" konusu kendine yer buldu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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