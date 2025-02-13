AZ Alkmaar'a Farklı Kaybeden Galatasaray'a Taraftarından Gelen Tepkiler
AZ Alkmaar'a Farklı Kaybeden Galatasaray'a Taraftarından Gelen Tepkiler
Galatasaray'ın AZ Alkmaar deplasmanındaki oyunu sosyal medyada taraftarından tepki aldı. Sarı-kırmızılılar, kendilerine kıyasla 'küçük' takımlara kaybedilen puanlardan, turlardan dert yandı.
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Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçından da galibiyet çıkaramadı.
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Malmö, Dynamo Kiev'le beraber kalınması, Ajax'a kaybedilmesi son olarak da AZ Alkmaar'a karşı alınan ağır yenilgi, taraftarı küplere bindirdi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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