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AZ Alkmaar'a Farklı Kaybeden Galatasaray'a Taraftarından Gelen Tepkiler

AZ Alkmaar'a Farklı Kaybeden Galatasaray'a Taraftarından Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.02.2025 - 01:32

Galatasaray'ın AZ Alkmaar deplasmanındaki oyunu sosyal medyada taraftarından tepki aldı. Sarı-kırmızılılar, kendilerine kıyasla 'küçük' takımlara kaybedilen puanlardan, turlardan dert yandı.

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Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçından da galibiyet çıkaramadı.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçından da galibiyet çıkaramadı.

Malmö, Dynamo Kiev'le beraber kalınması, Ajax'a kaybedilmesi son olarak da AZ Alkmaar'a karşı alınan ağır yenilgi, taraftarı küplere bindirdi 👇

Malmö, Dynamo Kiev'le beraber kalınması, Ajax'a kaybedilmesi son olarak da AZ Alkmaar'a karşı alınan ağır yenilgi, taraftarı küplere bindirdi 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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