Galatasaray'ın Kazandığı Kupalar Trabzonspor'dan Gelen Eren Elmalı'yı Şaşkına Çevirdi

Futbolcular yeni takımlarına imza attığında sadece sahaya değil, kulübün tarihine de adım atar. Büyük camialara transfer olan isimler, müzedeki kupa koleksiyonunu gördüğünde ister istemez etkilenir. O başarıların bir parçası olmak artık onların da hedefidir. Buna bir örnek de Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı'dan geldi.