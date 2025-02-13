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Galatasaray'ın Kazandığı Kupalar Trabzonspor'dan Gelen Eren Elmalı'yı Şaşkına Çevirdi

Galatasaray'ın Kazandığı Kupalar Trabzonspor'dan Gelen Eren Elmalı'yı Şaşkına Çevirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.02.2025 - 20:44

Futbolcular yeni takımlarına imza attığında sadece sahaya değil, kulübün tarihine de adım atar. Büyük camialara transfer olan isimler, müzedeki kupa koleksiyonunu gördüğünde ister istemez etkilenir. O başarıların bir parçası olmak artık onların da hedefidir. Buna bir örnek de Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı'dan geldi.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun kış transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Eren Elmalı'ydı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun kış transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Eren Elmalı'ydı

2022 yazında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a giden sol bek, bordo-mavili ekipte ortaya koyduğu performansla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

24 yaşındaki defans, Galatasaray'a imza attı

24 yaşındaki defans, Galatasaray'a imza attı

Sarı-kırmızılı kulüp, Elmalı'yla 3,5 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı. Transfermarkt verilerine göre, transferin bedeli 3,5 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

Stadyumdaki müzeye hayran kaldı

Stadyumdaki müzeye hayran kaldı

Yeni transfer, stadyumdaki müzeyi ziyaret ederken kulübün kazandığı kupalar karşısında ne diyeceğini bilemedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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