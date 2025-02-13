Galatasaray'ın Kazandığı Kupalar Trabzonspor'dan Gelen Eren Elmalı'yı Şaşkına Çevirdi
Galatasaray'ın Kazandığı Kupalar Trabzonspor'dan Gelen Eren Elmalı'yı Şaşkına Çevirdi
Futbolcular yeni takımlarına imza attığında sadece sahaya değil, kulübün tarihine de adım atar. Büyük camialara transfer olan isimler, müzedeki kupa koleksiyonunu gördüğünde ister istemez etkilenir. O başarıların bir parçası olmak artık onların da hedefidir. Buna bir örnek de Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı'dan geldi.
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun kış transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Eren Elmalı'ydı
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24 yaşındaki defans, Galatasaray'a imza attı
Stadyumdaki müzeye hayran kaldı
"Bunlar ne ağabey. Devamı mı var bir de?" 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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