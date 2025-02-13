Futbolu Unutan Neymar'ın CS2'de Geçirdiği Süreye İnanamayacaksınız!

Futbolun en yetenekli isimlerinden biri olan Neymar, her geçen gün yeşil sahalardan biraz daha uzaklaşsa da farklı alanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle gaming dünyasında oldukça aktif olan Brezilyalı yıldız, profesyonel seviyeye yakın bir tutkuyla Counter-Strike 2 oynuyor. Oyun içindeki yetenekleri ve istatistikleri, topla ustalığını aratmıyor. Bir dönemin efsanesinin Counter-Strike 2’de geçirdiği süre tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten.