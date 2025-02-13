Futbolu Unutan Neymar'ın CS2'de Geçirdiği Süreye İnanamayacaksınız!
Futbolu Unutan Neymar'ın CS2'de Geçirdiği Süreye İnanamayacaksınız!
Futbolun en yetenekli isimlerinden biri olan Neymar, her geçen gün yeşil sahalardan biraz daha uzaklaşsa da farklı alanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle gaming dünyasında oldukça aktif olan Brezilyalı yıldız, profesyonel seviyeye yakın bir tutkuyla Counter-Strike 2 oynuyor. Oyun içindeki yetenekleri ve istatistikleri, topla ustalığını aratmıyor. Bir dönemin efsanesinin Counter-Strike 2’de geçirdiği süre tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten.
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Uzun bir sakatlık sürecinin ardından futbola geri dönen Neymar, geçtiğimiz günlerde kariyerine başladığı kulübe imza atmıştı.
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Futboldaki başarılarının yanı sıra bilgisayar oyunlarına düşkünlüğüyle de bilinen yıldızın sahalardan uzak kaldığı dönemde tutkusu adeta tavan yaptı.
Brezilyalı futbolcunun Counter-Strike 2’de tam 11.345 saat harcaması sosyal medyada gündem oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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