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Futbolu Unutan Neymar'ın CS2'de Geçirdiği Süreye İnanamayacaksınız!

Futbolu Unutan Neymar'ın CS2'de Geçirdiği Süreye İnanamayacaksınız!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.02.2025 - 19:48

Futbolun en yetenekli isimlerinden biri olan Neymar, her geçen gün yeşil sahalardan biraz daha uzaklaşsa da farklı alanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle gaming dünyasında oldukça aktif olan Brezilyalı yıldız, profesyonel seviyeye yakın bir tutkuyla Counter-Strike 2 oynuyor. Oyun içindeki yetenekleri ve istatistikleri, topla ustalığını aratmıyor. Bir dönemin efsanesinin Counter-Strike 2’de geçirdiği süre tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten.

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Uzun bir sakatlık sürecinin ardından futbola geri dönen Neymar, geçtiğimiz günlerde kariyerine başladığı kulübe imza atmıştı.

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından futbola geri dönen Neymar, geçtiğimiz günlerde kariyerine başladığı kulübe imza atmıştı.

Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerde top koşturan Neymar, 2023 yazında yüksek bir bonservis bedeliyle Al Hilal’e transfer olmuştu. Ancak Suudi Arabistan macerası, Ekim 2023’te milli takımda yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştü. Al Hilal, çapraz bağ ve menisküs yırtığı nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kalan yıldız ismi takımdan gönderme kararı almıştı. Mavi-beyazlı formayı sadece yedi kez sırtına geçiren 33 yaşındaki oyuncunun yeni adresiyse altyapısından yetiştiği Santos olmuştu.

Futboldaki başarılarının yanı sıra bilgisayar oyunlarına düşkünlüğüyle de bilinen yıldızın sahalardan uzak kaldığı dönemde tutkusu adeta tavan yaptı.

Futboldaki başarılarının yanı sıra bilgisayar oyunlarına düşkünlüğüyle de bilinen yıldızın sahalardan uzak kaldığı dönemde tutkusu adeta tavan yaptı.

Counter-Strike, Call of Duty ve FIFA'dan çıkmayan Neymar, zaman zaman Twitch yayınlarında da takipçileriyle buluştu.

Brezilyalı futbolcunun Counter-Strike 2’de tam 11.345 saat harcaması sosyal medyada gündem oldu.

Brezilyalı futbolcunun Counter-Strike 2’de tam 11.345 saat harcaması sosyal medyada gündem oldu.

Bu süre, kesintisiz oynandığında bir yıldan fazla bir zamana eşdeğer. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Neymar’ın Barcelona formasıyla resmi maçlarda sahada kaldığı toplam süre yaklaşık 256 saatti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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