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Jose Mourinho'dan Mauro Icardi'nin Çok Konuşulan Sosyal Medya Paylaşımlarına Yanıt

Jose Mourinho'dan Mauro Icardi'nin Çok Konuşulan Sosyal Medya Paylaşımlarına Yanıt

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.02.2025 - 15:48

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin sosyal medyadan kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlara yanıt verdi.

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olmuş, üç puanı Ahmed Kutucu'nun golüyle almıştı.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olmuş, üç puanı Ahmed Kutucu'nun golüyle almıştı.

Galibiyet sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sanchez'in içinde bulunduğu pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşıp şunları demişti 👇

Galibiyet sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sanchez'in içinde bulunduğu pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşıp şunları demişti 👇

'Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum.'

Galatasaray'ın golcüsü Icardi de bu ifadelere karşın Portekizli çalıştırıcıyı "Ağlayan biri" olarak öne çıkarmıştı.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi de bu ifadelere karşın Portekizli çalıştırıcıyı "Ağlayan biri" olarak öne çıkarmıştı.

Tecrübeli teknik adam, Anderlecht maçının basın toplantısında bu konuyla ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi 👇

Tecrübeli teknik adam, Anderlecht maçının basın toplantısında bu konuyla ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi 👇

'Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum.' 

GOAT ne demek?

GOAT ne demek?

GOAT, 'Greatest of All Time' ifadesinin kısaltmasıdır, 'Tüm Zamanların En İyisi' anlamına gelir. Spor dünyasında, özellikle futbol, basketbol ve tenis gibi dallarda, gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları tanımlamak için kullanılır.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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