Jose Mourinho'dan Mauro Icardi'nin Çok Konuşulan Sosyal Medya Paylaşımlarına Yanıt
Jose Mourinho'dan Mauro Icardi'nin Çok Konuşulan Sosyal Medya Paylaşımlarına Yanıt
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin sosyal medyadan kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlara yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olmuş, üç puanı Ahmed Kutucu'nun golüyle almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galibiyet sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sanchez'in içinde bulunduğu pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşıp şunları demişti 👇
Galatasaray'ın golcüsü Icardi de bu ifadelere karşın Portekizli çalıştırıcıyı "Ağlayan biri" olarak öne çıkarmıştı.
Tecrübeli teknik adam, Anderlecht maçının basın toplantısında bu konuyla ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi 👇
GOAT ne demek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın