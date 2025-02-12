Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Tolga Zengin'den Transfer İtirafı
Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Tolga Zengin'den Transfer İtirafı
Trabzonspor ve Beşiktaş’ın eski kalecisi Tolga Zengin, siyah-beyazlı ekibe transfer sürecinde duygusal anlar yaşadığını itiraf etti. Beşiktaş’a imza attıktan sonra ilk kez kulüp eşofmanlarını giydiğindeki hislerini aktaran Zengin 'Boy aynasında kendime baktım ve ‘Sen ne yaptın?’ diyerek ağladım' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen spor etkinliğine katılan eski milli kaleci Tolga Zengin kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zengin, "Trabzonspor'dan beni başkan gönderdi" dedi ve Beşiktaş'a olan yolculuğundan bahsetti.
Siyah-beyazlı kulüpteki ilk günlerinde kararını sorguladığını dile getirdi.
"Beşiktaş kampına gittim, eşofmanları giyince sen ne yaptın dedim… Ağlamaya başladım.” 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın