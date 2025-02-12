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Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Tolga Zengin'den Transfer İtirafı

Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Tolga Zengin'den Transfer İtirafı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.02.2025 - 11:17

Trabzonspor ve Beşiktaş’ın eski kalecisi Tolga Zengin, siyah-beyazlı ekibe transfer sürecinde duygusal anlar yaşadığını itiraf etti. Beşiktaş’a imza attıktan sonra ilk kez kulüp eşofmanlarını giydiğindeki hislerini aktaran Zengin 'Boy aynasında kendime baktım ve ‘Sen ne yaptın?’ diyerek ağladım' dedi.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen spor etkinliğine katılan eski milli kaleci Tolga Zengin kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen spor etkinliğine katılan eski milli kaleci Tolga Zengin kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zengin, "Trabzonspor'dan beni başkan gönderdi" dedi ve Beşiktaş'a olan yolculuğundan bahsetti.

Zengin, "Trabzonspor'dan beni başkan gönderdi" dedi ve Beşiktaş'a olan yolculuğundan bahsetti.

Siyah-beyazlı kulüpteki ilk günlerinde kararını sorguladığını dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulüpteki ilk günlerinde kararını sorguladığını dile getirdi.

"Beşiktaş kampına gittim, eşofmanları giyince sen ne yaptın dedim… Ağlamaya başladım.” 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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