Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Tolga Zengin'den Transfer İtirafı

Trabzonspor ve Beşiktaş’ın eski kalecisi Tolga Zengin, siyah-beyazlı ekibe transfer sürecinde duygusal anlar yaşadığını itiraf etti. Beşiktaş’a imza attıktan sonra ilk kez kulüp eşofmanlarını giydiğindeki hislerini aktaran Zengin 'Boy aynasında kendime baktım ve ‘Sen ne yaptın?’ diyerek ağladım' dedi.