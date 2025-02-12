Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Muhteşem Geri Dönüş: Real Madrid, City'i Deplasmanda Yendi
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Muhteşem Geri Dönüş: Real Madrid, City'i Deplasmanda Yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunda Real Madrid, 2-1 geriye düştüğü maçta Manchester City'i 90+2'nci dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Gecenin diğer karşılaşmalarında ise sürpriz yaşanmadı. Favori ekipler kazanmasını bildi. Müsabakaların rövanşı, 19 Şubat'ta oynanacak.
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Manchester City - Real Madrid: 2-3
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Brest - PSG: 0-3
Sporting Lizbon - Dortmund: 0-3
Juventus - PSV: 2-1
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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