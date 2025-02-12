onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Muhteşem Geri Dönüş: Real Madrid, City'i Deplasmanda Yendi

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Muhteşem Geri Dönüş: Real Madrid, City'i Deplasmanda Yendi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.02.2025 - 09:05

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunda Real Madrid, 2-1 geriye düştüğü maçta Manchester City'i 90+2'nci dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Gecenin diğer karşılaşmalarında ise sürpriz yaşanmadı. Favori ekipler kazanmasını bildi. Müsabakaların rövanşı, 19 Şubat'ta oynanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manchester City - Real Madrid: 2-3

Manchester City - Real Madrid: 2-3

  • City'nin golleri: Haaland 19', 80 (P)

  • Madrid'in golleri: Mbappe 60', Diaz 86', Bellingham 90+2'

Brest - PSG: 0-3

Brest - PSG: 0-3
  • Vitinha 21' (Pen), Dembele 45', 66'

Sporting Lizbon - Dortmund: 0-3

Sporting Lizbon - Dortmund: 0-3
  • Guirassy 60', Gross 68', Adeyemi 82'

Juventus - PSV: 2-1

Juventus - PSV: 2-1

  • Juventus'un golleri: McKennie 34', Mbangula 82'

  • PSV'nin golü: Perisic 56'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın