Dört Büyüklerin Kış Transfer Döneminde Kadrosuna Kattığı Futbolcular
Dört Büyüklerin Kış Transfer Döneminde Kadrosuna Kattığı Futbolcular
Süper Lig'de kış transfer dönemi noktalandı. Süreç, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe için oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar, dört büyükler arasında en çok transfer yapan takım oldu. Peki, kulüpler kimlerle anlaşma sağladı, ne kadar bonservis bedeli ödedi? (Tranfermarkt)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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