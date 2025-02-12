Dört Büyüklerin Kış Transfer Döneminde Kadrosuna Kattığı Futbolcular

Süper Lig'de kış transfer dönemi noktalandı. Süreç, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe için oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar, dört büyükler arasında en çok transfer yapan takım oldu. Peki, kulüpler kimlerle anlaşma sağladı, ne kadar bonservis bedeli ödedi? (Tranfermarkt)