onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dört Büyüklerin Kış Transfer Döneminde Kadrosuna Kattığı Futbolcular

Dört Büyüklerin Kış Transfer Döneminde Kadrosuna Kattığı Futbolcular

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.02.2025 - 08:28

Süper Lig'de kış transfer dönemi noktalandı. Süreç, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe için oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar, dört büyükler arasında en çok transfer yapan takım oldu. Peki, kulüpler kimlerle anlaşma sağladı, ne kadar bonservis bedeli ödedi? (Tranfermarkt)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe

Fenerbahçe

  • Diego Carlos - 10 milyon euro

  • Anderson Talisca - Bedelsiz

  • Milan Skriniar - Kiralık

  • Ognjen Mimovic - 6,7 milyon euro

Galatasaray

Galatasaray

  • Ahmed Kutucu - 5,96 milyon euro

  • Alvaro Morata - 6 milyon euro kiralama bedeli

  • Mario Lemina - 2,5 milyon euro

  • Carlos Cuesta - 8 milyon euro

  • Frankowski - 1 milyon euro kiralama bedeli

  • Arda Ünyay - 500 bin euro

  • Eren Elmalı - 3,5 milyon euro

Beşiktaş

Beşiktaş

  • Keny Arroyo - 5 milyon euro

  • Amir Hadziahmetovic (Kiralıktan döndü)

  • Elan Ricardo - 2 milyon euro

Trabzonspor

Trabzonspor

  • Danylo Sikan - 6 milyon euro

  • Oleksandr Zubkov - 6 milyon euro

  • Mustafa Eskihellaç - 403 bin euro

  • Tim Jabol-Folcarelli - 1 milyon euro

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın