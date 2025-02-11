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Altınordu'nun Altyapısı Dağıldı: Genç Futbolcular Fenerbahçe ve Galatasaray'a Gitti

Altınordu'nun Altyapısı Dağıldı: Genç Futbolcular Fenerbahçe ve Galatasaray'a Gitti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.02.2025 - 19:27

Türk futbolunun altyapısıyla ünlü kulüplerinden Altınordu, sürpriz bir kararla farklı yaş gruplarındaki akademi takımlarını liglerden çekme kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulübüyle vedalaşan genç yetenekler, Fenerbahçe ve Galatasaray'a imza attı.

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Altyapıya verdiği önemle tanınan Altınordu, U14, U15 ve U17 takımlarını akademi liglerinden çekti.

Altyapıya verdiği önemle tanınan Altınordu, U14, U15 ve U17 takımlarını akademi liglerinden çekti.

Bu kararın, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın yatılı oyuncu barındırmama prensibi doğrultusunda alındığı öğrenildi.

Bu kararın, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın yatılı oyuncu barındırmama prensibi doğrultusunda alındığı öğrenildi.

Takımdaki oyuncular, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer oldu.

Takımdaki oyuncular, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer oldu.

İzmir ekibinin gelecekteki satışlarından yüzde 50 pay alacağı belirtildi.

İzmir ekibinin gelecekteki satışlarından yüzde 50 pay alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimler 👇

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimler 👇

  • Eren Topaloğlu

  • Kuzey Yıldız

  • Eymen Ayyıldız

  • Yağız Ünlen

  • Berat Bayraktar

  • Yusuf Bayram

  • Poyraz Kirişkuzu

  • Muhammet Burak Görgin

  • Yusuf Sivaslıoğlu

  • Mert Samed Selam

  • Doruk Kadiroğlu

  • Ahmet Poyraz Çakmak

  • Eren Kaya

  • Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu

  • Cem Efe Eroğlu

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Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimler 👇

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimler 👇

  • Ömer Yiğit Tiryakigil

  • Ata Gür

  • Enis Budak

  • Mustafa Serhan Kök

  • Baran Yolaçan

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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