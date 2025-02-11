Altınordu'nun Altyapısı Dağıldı: Genç Futbolcular Fenerbahçe ve Galatasaray'a Gitti
Altınordu'nun Altyapısı Dağıldı: Genç Futbolcular Fenerbahçe ve Galatasaray'a Gitti
Türk futbolunun altyapısıyla ünlü kulüplerinden Altınordu, sürpriz bir kararla farklı yaş gruplarındaki akademi takımlarını liglerden çekme kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulübüyle vedalaşan genç yetenekler, Fenerbahçe ve Galatasaray'a imza attı.
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Altyapıya verdiği önemle tanınan Altınordu, U14, U15 ve U17 takımlarını akademi liglerinden çekti.
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Bu kararın, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın yatılı oyuncu barındırmama prensibi doğrultusunda alındığı öğrenildi.
Takımdaki oyuncular, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer oldu.
İzmir ekibinin gelecekteki satışlarından yüzde 50 pay alacağı belirtildi.
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimler 👇
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Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimler 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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