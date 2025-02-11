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Beklenen Açıklama Geldi: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Beklenen Açıklama Geldi: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.02.2025 - 18:16

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. 23 Şubat Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma Avrupa Ligi'ndeki maçlar sebebiyle bir gün ertelendi. Dev mücadelenin 24 Şubat Pazartesi günü oynanacağı TFF tarafından duyuruldu.

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Süper Lig'de 25. haftanın programı belli oldu.

Süper Lig'de 25. haftanın programı belli oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesinin 24 Şubat Pazartesi günü oynanacağı açıklandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesinin 24 Şubat Pazartesi günü oynanacağı açıklandı.

Süper Lig'de 25. haftanın programı 👇

Süper Lig'de 25. haftanın programı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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