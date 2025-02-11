Beklenen Açıklama Geldi: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu
Beklenen Açıklama Geldi: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. 23 Şubat Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma Avrupa Ligi'ndeki maçlar sebebiyle bir gün ertelendi. Dev mücadelenin 24 Şubat Pazartesi günü oynanacağı TFF tarafından duyuruldu.
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Süper Lig'de 25. haftanın programı belli oldu.
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesinin 24 Şubat Pazartesi günü oynanacağı açıklandı.
Süper Lig'de 25. haftanın programı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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