Şaşkınlık Yaratabilir: Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Umut Meraş'tan Sitem Dolu Sözler
Futbol, sadece yetenekle değil, doğru zamanda doğru yerde olabilmekle de şekillenen bir kariyer yolculuğu. Bazı oyuncular en parlak dönemlerinde yeterli şansı bulamadıkları için geriye düşerken, bazıları da zor şartlara rağmen yeniden ayağa kalkmayı başarır. Kimileri forma rekabetinde geride kalır, kimileri teknik direktör tercihleri nedeniyle sahada kendine yer bulamaz. Özgüven kaybı, taraftar baskısı, sakatlıklar veya özel hayatındaki sorunlar, bir oyuncunun kariyerini bambaşka bir yöne çevirebilir. Futbolcuların en büyük hayal kırıklıkları da tam olarak burada başlar: Sahada ne kadar çabalarsa çabalasın bir türlü istediği karşılığı alamadığında. İşte bu konuya bir örnek de Umut Meraş.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Eyüpspor'a bedelsiz bir şekilde transfer olan Umut Meraş, TRT SPOR'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.
29 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği üç yıldan hiç memnun olmadığını dile getirdi, "kırgınım" dedi.
Beşiktaşlıların kendisine "geri dön" diye de mesaj attığını açıkladı.
"Beşiktaş'a gelirken milli oyuncuydum ancak kulüpte süre alamadığım için milli forma şansımı kaybettim. 👇
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