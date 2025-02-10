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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.02.2025 - 17:54

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Yeni transferler geldi, Türkiye Kupası maçları oynandı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?

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1. Bu kaçıncı? 😂

1. Bu kaçıncı? 😂
twitter.com

2. Form tuttu gibi ama

2. Form tuttu gibi ama
twitter.com

3. Beklenir kendisinden 😂

3. Beklenir kendisinden 😂
twitter.com

4. Nereden nereye

4. Nereden nereye
twitter.com

5. Tespit gibi tespit 😁

5. Tespit gibi tespit 😁
twitter.com
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6. Masuaku...

6. Masuaku...
twitter.com

7. Türkiye Kupası bir başka 😂

7. Türkiye Kupası bir başka 😂
twitter.com

8. Hala kadroda olmasına şaşıranlar olabilir

8. Hala kadroda olmasına şaşıranlar olabilir
twitter.com

9. Yine dillerde

9. Yine dillerde
twitter.com

10. Durum bunu gösteriyor gerçekten

10. Durum bunu gösteriyor gerçekten
twitter.com
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11. Beşiktaş taraftarının bile umudunu kestiğini anlar

11. Beşiktaş taraftarının bile umudunu kestiğini anlar
twitter.com

12. Ayda en az bir kere 😁

12. Ayda en az bir kere 😁
twitter.com

13. Daha iyi anlatılamazdı

13. Daha iyi anlatılamazdı
twitter.com

14. Şanssızlık mı? Bilgisizlik mi?

14. Şanssızlık mı? Bilgisizlik mi?
twitter.com

15. Bu kadar da değil ya 😂

15. Bu kadar da değil ya 😂
twitter.com
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16. 😂😂

16. 😂😂
twitter.com

17. Gizlilik dendiğinde de 😎

17. Gizlilik dendiğinde de 😎
twitter.com

18. İnanılmaz 😁

18. İnanılmaz 😁
twitter.com

19. Komando 🫡

19. Komando 🫡
twitter.com

20. Sanki...

20. Sanki...
twitter.com
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21. Hala belirsiz

21. Hala belirsiz
twitter.com

22. Tarihe geçebilir 🚀

22. Tarihe geçebilir 🚀
twitter.com

23. 😂

23. 😂
twitter.com

24. Sizce?

24. Sizce?
twitter.com

25. "Gel tepeme çık"

25. "Gel tepeme çık"
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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