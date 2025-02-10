Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Yeni transferler geldi, Türkiye Kupası maçları oynandı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?
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1. Bu kaçıncı? 😂
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2. Form tuttu gibi ama
3. Beklenir kendisinden 😂
4. Nereden nereye
5. Tespit gibi tespit 😁
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6. Masuaku...
7. Türkiye Kupası bir başka 😂
8. Hala kadroda olmasına şaşıranlar olabilir
9. Yine dillerde
10. Durum bunu gösteriyor gerçekten
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11. Beşiktaş taraftarının bile umudunu kestiğini anlar
12. Ayda en az bir kere 😁
13. Daha iyi anlatılamazdı
14. Şanssızlık mı? Bilgisizlik mi?
15. Bu kadar da değil ya 😂
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16. 😂😂
17. Gizlilik dendiğinde de 😎
18. İnanılmaz 😁
19. Komando 🫡
20. Sanki...
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21. Hala belirsiz
22. Tarihe geçebilir 🚀
23. 😂
24. Sizce?
25. "Gel tepeme çık"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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