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Ole Gunnar Solskjaer'e Sivasspor Maçının Basın Toplantısında Soru Sorulmaması Tepki Çekti

Ole Gunnar Solskjaer'e Sivasspor Maçının Basın Toplantısında Soru Sorulmaması Tepki Çekti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.02.2025 - 12:34

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e Sivasspor maçının basın toplantısında soru sorulmaması sosyal medyada futbol gündemine oturdu. Konuya ilişkin paylaşımlarda spor gazeteciliğinin geldiği noktaya tepkiler yükseldi.

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Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Zorlu deplasmanda üç puanı getiren goller Emirhan Topçu ve Joao Mario'dan geldi.

Zorlu deplasmanda üç puanı getiren goller Emirhan Topçu ve Joao Mario'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e hiçbir gazeteci soru sormadı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e hiçbir gazeteci soru sormadı.

Kendisine sorulmasını beklediği sorular için hazırlık yapan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Soru yok mu? Teşekkürler." diyerek toplantıdan ayrıldı. 👇

Sosyal medyada dikkat çeken görüntüler, futbolseverler tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirildi. 👇

Sosyal medyada dikkat çeken görüntüler, futbolseverler tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirildi. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Soru sormamaları çok daha iyi. Futbolla ilgili bir şey soracak vasıflarıı yok çünkü. Jose Mourinho'ya Serhat Akın'ın vurulması hakkında soru sormuşlardı örne... Devamını Gör