Ole Gunnar Solskjaer'e Sivasspor Maçının Basın Toplantısında Soru Sorulmaması Tepki Çekti
Ole Gunnar Solskjaer'e Sivasspor Maçının Basın Toplantısında Soru Sorulmaması Tepki Çekti
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Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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Zorlu deplasmanda üç puanı getiren goller Emirhan Topçu ve Joao Mario'dan geldi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e hiçbir gazeteci soru sormadı.
Kendisine sorulmasını beklediği sorular için hazırlık yapan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Soru yok mu? Teşekkürler." diyerek toplantıdan ayrıldı. 👇
Sosyal medyada dikkat çeken görüntüler, futbolseverler tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirildi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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