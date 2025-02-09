Icardi Açıklamıştı: Keita Balde, Wanda Nara ile Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!

Inter, Monaco ve Lazio gibi dünyanın önde gelen futbol kulüplerinde forma giyen, son olarak da Sivassspor'da top koşturan Keita Balde'den aşk itirafı geldi. 29 yaşındaki oyuncu, Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara ile bir ilişkisi olduğunu doğruladı.