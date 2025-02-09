Icardi Açıklamıştı: Keita Balde, Wanda Nara ile Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!
Icardi Açıklamıştı: Keita Balde, Wanda Nara ile Aşk Yaşadığını İtiraf Etti!
Inter, Monaco ve Lazio gibi dünyanın önde gelen futbol kulüplerinde forma giyen, son olarak da Sivassspor'da top koşturan Keita Balde'den aşk itirafı geldi. 29 yaşındaki oyuncu, Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara ile bir ilişkisi olduğunu doğruladı.
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Geçtiğimiz aylarda Wanda Nara'nın kendisini aldattığını belirten Icardi, Keita Balde'nin evlerindeki görüntüsünü mahkemeye delil olarak sunmuştu.
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Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından eşine "Banyoda ne yaptınız Wanda? Hem de benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Bunu hak etmiyorum." yazdığı mesajları da paylaşmıştı.
Olay büyük yankı uyandırırken Balde'nin eşi Simone Guatieri, yaşananları doğrulamıştı.
Senegalli oyuncu, itirafta bulundu. 👇
"Wanda Nara ile bir ilişkim oldu. Bu doğru. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Bu konuyu gündeme getirme şekilleri çok acımasızca."
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Balde'nin Wanda ile bir fotoğrafı da ortaya çıktı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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